La función ya comenzó a funcionar para algunos Android y iPhone. Los memes, fotos y fragmentos de videos tendrán una nueva forma de ser compartidas en los chats.

WhatsApp trajo una herramienta sorpresa y empezó a habilitar los stickers con sonido en conversaciones individuales y grupos. Se trata de una función que permitirá sumar más diversión en los chats.

La nueva función permite convertir un video del celular en una animación y elegir qué se va a escuchar cuando alguien la toque.

WhatsApp está habilitando de forma gradual la función que permite adjuntar clips de audio de hasta 10 segundos a las imágenes o conservar 5 segundos de audio en stickers animados hechos con videos

El ícono de parlante sobre el sticker le avisa al destinatario que el mensaje incluye audio. Al abrir la conversación, la animación aparece en silencio. Si la persona toca el ícono, la grabación suena tres veces seguidas.

Quien arma el sticker puede dejar el audio de la filmación, grabar una frase con su voz o usar un archivo que tenga en el teléfono. Tanto la imagen como la grabación quedan protegidas por el cifrado de extremo a extremo del chat.

Cómo ponerle sonido a un sticker de WhatsApp

Abrir WhatsApp y entrar en cualquier conversación individual o grupal.

Presionar el ícono de emojis que aparece junto al campo para escribir mensajes.

Ingresar en la sección de stickers y seleccionar la opción «Crear sticker».

Elegir una fotografía de la galería del celular.

Buscar el ícono de ondas de sonido que aparece en el editor.

Seleccionar la opción para grabar una voz o incorporar un archivo de audio guardado en el teléfono.

Recortar el sonido y elegir el fragmento que se quiere agregar a la imagen.

Escuchar la vista previa y presionar «Enviar» para compartir el sticker en el chat.

Cómo crear stickers con audio a partir de un video

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación.

Entrar en el apartado de stickers y tocar «Crear sticker».

Seleccionar un video de la galería del celular.

Esperar a que WhatsApp lo convierta en un sticker animado.

Presionar el nuevo botón de audio que aparece en la parte superior del editor.

Elegir entre conservar el sonido original, utilizar un efecto disponible, importar un archivo o grabar una nota de voz.

Escuchar la vista previa y confirmar la creación.

Enviar el sticker al chat elegido.

En qué celulares aparece el botón de audio

En Android, la función empezó a distribuirse entre algunos usuarios de la versión beta 2.26.47.1 a través de Google Play. En iPhone apareció en la beta 26.46.10.70 de TestFlight, el programa de pruebas de Apple, y también en algunas cuentas que usan la versión habitual de la App Store.

Como WhatsApp habilita la herramienta por cuenta, dos personas con la misma versión instalada pueden ver opciones distintas al elegir un video. Para saber si ya se puede usar, alcanza con buscar el control de sonido en la barra superior del editor.

En iPhone, la biblioteca de efectos de sonido incluye una carcajada, un ronroneo y hasta un canto de grillos. La vista previa permite escuchar cada uno sobre la animación. Así se puede elegir entre dos versiones de un mismo gesto antes de compartirlo, por ejemplo una mirada acompañada por una risa o por el canto de los grillos.

La empresa todavía no anunció una fecha para que los stickers con audio lleguen a todos los usuarios.