Desde mini macetas y portavelas hasta un comedero para aves: mirá cómo darles una segunda vida segura en casa con pocos materiales y sin gastar de más.

Las latas de atún vacías , con su tamaño compacto y resistencia, ofrecen un considerable potencial de reciclaje antes de ser descartadas definitivamente. Tras una correcta limpieza y la revisión de sus bordes para asegurar que no presenten filos expuestos, estos envases pueden transformarse en elementos funcionales y decorativos para el hogar , evitando la necesidad de adquirir nuevos recipientes.

La clave para una reutilización segura y efectiva reside en corregir posibles problemas de higiene, como restos de alimento o humedad, y en asegurar la manipulación diaria sin riesgos.

Dependiendo del proyecto , puede ser necesario realizar pequeñas perforaciones para el drenaje, cubrir el metal o emplear materiales que soporten condiciones de exterior.

Ideas creativas para aprovechar el reciclaje en casa

Estas alternativas aprovechan la forma baja característica del envase y requieren pocos elementos adicionales. Desde sencillas aplicaciones de pintura o tela hasta la suma de cuerda, palitos de madera o rellenos de algodón, cada lata puede adquirir una nueva utilidad práctica y segura.

Una lata transformada en mini maceta para suculentas requiere dos o tres orificios diminutos en su base para garantizar el drenaje adecuado. Se puede pintar el exterior o cubrirlo con cuerda para darle un acabado estético, y luego rellenar con sustrato para plantas pequeñas, apoyando la lata sobre un plato para recoger el exceso de agua.

Como portavelas decorativo, la lata baja puede albergar una vela tipo tealight. Los broches de madera alrededor del borde brindan un detalle simple, pero es crucial mantener la llama alejada de materiales combustibles y usarlo siempre bajo supervisión.

Para organizar cajones, varias latas juntas permiten separar clips, botones, tornillos o accesorios pequeños, pudiendo forrarlas con papel autoadhesivo, tela o cinta washi.

Comederos para aves y alfileteros con materiales reutilizados

Una lata con bordes completamente seguros puede transformarse en un comedero colgante para aves. Se sujeta con cuerda y se le añade un pequeño palito como apoyo para las aves. Si se opta por pintar el exterior, la decoración debe ser completamente seca antes de colocar semillas apropiadas para la fauna local.

Para crear un alfiletero, una bola de guata o algodón cubierta con tela se fija sobre la parte superior de la lata, formando una almohadilla para agujas y alfileres. El exterior de la lata puede decorarse adicionalmente con cinta o encaje, aportando un toque personal.