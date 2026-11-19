Especialistas en ciberseguridad detectaron una red de sitios falsos que roba cuentas y dinero virtual. Advierten sobre los riesgos para las familias.

Roblox es una de las plataformas más populares entre los chicos. (Foto: Henry Burrows).

Una nueva modalidad de estafa informática puso en alerta a las familias de millones de usuarios de Roblox , una de las plataformas de videojuegos más populares entre niños y adolescentes.

Los delincuentes utilizan páginas falsas que reproducen la apariencia del sitio oficial para obtener contraseñas, apropiarse de cuentas y robar bienes virtuales adquiridos con dinero real.

Una investigación de la empresa de ciberseguridad NordVPN identificó 196 direcciones fraudulentas activas durante apenas siete días de julio de 2026.

De acuerdo a lo que informaron, pudieron comprobar que los atacantes utilizan herramientas automatizadas para crear imitaciones prácticamente idénticas a Roblox, capaces de engañar incluso a usuarios que cuentan con medidas adicionales de protección.

Cómo funciona la estafa que amenaza a los jugadores de Roblox

El engaño comienza generalmente con una oferta tentadora. Los delincuentes ofrecen Robux gratuitos, recompensas exclusivas o supuestos trucos para conseguir ventajas en juegos populares como Blox Fruits, Grow a Garden y Steal a Brainrot.

Estos ofrecimientos circulan por redes sociales, videos de YouTube y comunidades de Discord. Cuando los chicos ingresan al enlace, encuentran una pantalla de acceso muy similar a la original, donde introducen su nombre de usuario y contraseña sin sospechar que están entregando sus datos.

Los investigadores descubrieron que las páginas fraudulentas se comercializan mediante paquetes informáticos que incluyen diseños, alojamiento y sistemas de recopilación de credenciales. Esto permite que personas sin conocimientos avanzados de programación puedan organizar sus propias campañas de estafas.

El relevamiento también identificó 123 sitios fraudulentos que acumulaban más de 105.000 visitas. Además, una revisión manual de 24 direcciones sospechosas confirmó que 22 reproducían de manera convincente la plataforma.

El peligro de las páginas que burlan los sistemas de seguridad

Uno de los descubrimientos más preocupantes fue la capacidad de algunos sitios para superar la verificación en dos pasos, un mecanismo que normalmente protege las cuentas mediante códigos temporales.

Los delincuentes solicitan esos números en sus páginas falsas y los utilizan inmediatamente para acceder al perfil verdadero. Algunas herramientas también intentan obtener códigos de recuperación y números PIN.

Los delincuentes pueden apropiarse de dinero virtual mediante páginas falsas. (Foto: Yuri Samoilov).

La operación no requiere vulnerar los servidores de Roblox. Son los propios jugadores quienes, engañados por una interfaz aparentemente legítima, proporcionan la información necesaria para que los atacantes ingresen a sus cuentas.

Una vez obtenido el acceso, los estafadores pueden apropiarse de Robux, transferir artículos digitales y modificar los datos de recuperación. Las pérdidas pueden afectar directamente a las familias, especialmente cuando los objetos fueron comprados mediante tarjetas bancarias.

Qué deben hacer los padres para proteger las cuentas