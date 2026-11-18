La Real Academia Española publicó una nueva edición revisada de su diccionario, pero conservó el significado de judío y desató la polémica.

La Real Academia Española ( RAE ) presentó una nueva edición de su diccionario, pero mantuvo una de las definiciones más cuestionadas de la palabra “judío”. La decisión volvió a poner en discusión el uso de una acepción señalada por su carácter ofensivo y discriminatorio.

La controversia tiene su origen en una disputa judicial que involucró a la institución española y a la Justicia argentina. En septiembre de 2024, el juez Ariel Lijo había ordenado eliminar la acepción que describe a una persona como “avariciosa o usurera”.

Más de dos años después, la medida continúa sin aplicarse debido a dificultades en los mecanismos internacionales de notificación judicial que impidieron comunicar formalmente el fallo a la institución española.

Asociaciones judías denunciaron a la RAE

La definición había sido denunciada por la Fundación Congreso Judío Mundial y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que consideraron que su inclusión en una obra de referencia del idioma contribuía a reproducir prejuicios contra la comunidad judía.

Al intervenir en el expediente, Lijo concluyó que la acepción constituía una expresión de odio que promovía la discriminación por motivos religiosos, en los términos de la ley nacional 23.592. En consecuencia, dispuso que fuera retirada del diccionario.

Sin embargo, la resolución nunca llegó oficialmente a las autoridades de la RAE. Según confirmaron fuentes de la propia institución. El problema no estuvo relacionado con una decisión posterior que revocara el fallo, sino con los obstáculos administrativos y jurídicos para trasladar sus efectos desde Argentina hasta España.

Desde la DAIA reconocieron que no consiguieron completar el procedimiento necesario para notificar formalmente a la academia, cuya sede se encuentra en Madrid.

La alternativa inicialmente considerada fue recurrir a un exhorto diplomático, un mecanismo de cooperación internacional que permite canalizar determinadas actuaciones judiciales entre países. No obstante, según fuentes del área legal de la organización, las autoridades españolas habrían considerado que el requerimiento no correspondía a un supuesto de asistencia jurídica penal.

Esa interpretación, atribuida por los denunciantes a la Cancillería española, impidió avanzar por la vía prevista inicialmente y obligó a estudiar otras posibilidades. Una de ellas consistía en promover una actuación judicial directamente en España, mediante la intervención de un abogado que presentara la documentación correspondiente ante las autoridades competentes de Madrid.

Sin embargo, esa gestión tampoco llegó a concretarse, debido a las dificultades que implicaba iniciar el trámite en territorio español. Como resultado, la orden dictada por el magistrado argentino permaneció sin efectos prácticos sobre el contenido del diccionario.

La RAE aclara cual es la forma correcta de responder a un "gracias".

La controversia tiene antecedentes que se remontan a 2021, cuando las organizaciones judías comenzaron a reclamar directamente ante la RAE la modificación de la definición.

El trasfondo diplomático que planteó la DAIA

Fuentes de la DAIA mencionaron como una posible explicación de los obstáculos, el deterioro de las relaciones políticas entre Argentina y España. Sin embargo, se trata de una interpretación de los denunciantes y no de una causa oficialmente confirmada.

La Embajada de España, indicó que revisaría los antecedentes del caso.La permanencia de la acepción volvió a quedar expuesta con la reciente actualización del diccionario académico, presentada como una renovación de la edición anterior después de doce años.