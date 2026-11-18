A través de este truco casero , la ropa blanca puede quedar impecable. ¿En qué consiste y cómo se aplica en el lavado ?

No son pocos los trucos caseros que proporcionan una solución sencilla. Además, suelen ponerse en práctica con algunos ingredientes que son muy fáciles de conseguir. Recientemente, un ingeniero químico compartió un truco casero para lavar la ropa blanca y dejarla como nueva. ¿En qué consiste?

Es usual que en las prendas blancas o las remeras puedan surgir manchas amarillas por factores diversos como restos de desodorante o lavados incorrectos. Con el propósito de devolverle el blanco a la ropa y así tener que evitar desechar una prenda manchada, el ingeniero Diego Fernández brindó la clave para llevar adelante este eficaz truco casero .

Para quitar las manchas y dejar como nueva la ropa blanca , es aconsejable apelar al truco casero que consiste en emplear percarbonato de sodio .

Es usual que en las remeras o las prendas blancas puedan aparecer manchas amarillas por restos de desodorante o lavados incorrectos.

A través de su canal de YouTube, el ingeniero químico Diego Fernández compartió este truco casero para lavar la ropa blanca y que esta quede como nueva: “Para quitar las manchas amarillas de la ropa blanca, lavá con agua caliente y percarbonato de sodio”, sugirió. Asimismo, el especialista brindó la siguiente guía paso a paso:

Como primer paso, y antes de colocar la ropa en el lavarropas, preparar una mezcla de detergente y agua en un pulverizador.

en el lavarropas, preparar una mezcla de detergente y agua en un pulverizador. Aplicar esta solución directamente sobre las zonas amarillentas, como las axilas de camisas y camisetas.

Dejar actuar la mezcla durante aproximadamente una hora antes de continuar con el lavado habitual. Esto sin dudas que contribuirá a aflojar la suciedad y a facilitar la remoción de las manchas.

habitual. Esto sin dudas que contribuirá a aflojar la suciedad y a facilitar la remoción de las manchas. Luego del tratamiento mencionado más arriba, proceder a emplear el lavarropas. Una recomendación importante es la de no llenar el tambor por completo, sino cargar solo dos tercios de su capacidad para que el lavado sea más efectivo.

En el compartimento correspondiente del lavarropas, agregar un tapón de jabón líquido y dos cucharadas de percarbonato de sodio. El programa recomendado es uno largo, con una temperatura de entre 40 y 60 ºC.

Los cuidados especiales a la hora de usar el percarbonato de sodio para lavar la ropa blanca

Según lo señaló el ingeniero Diego Fernández, deben tomarse en cuenta algunos factores a la hora de emplear el truco del percarbonato de sodio para lavar la ropa blanca:

Consultar la etiqueta de cada prenda antes de elegir el programa y la temperatura en el lavarropas con el objetivo de evitar deformaciones o deterioro prematuro, puesto que no toda la ropa blanca tolera temperaturas altas.

antes de elegir el programa y la temperatura en el lavarropas con el objetivo de evitar deformaciones o deterioro prematuro, puesto que no toda la tolera temperaturas altas. Si las prendas están muy amarillentas, lo ideal es dejarlas en remojo con agua caliente y percarbonato de sodio durante varias horas, preferentemente toda la noche. Así, el producto tiene tiempo suficiente para actuar sobre las manchas más difíciles.

¿Qué es el percarbonato de sodio y por qué se emplea para lavar la ropa blanca?

El percarbonato de sodio es un compuesto en polvo blanco que, al entrar en contacto con el agua, libera oxígeno activo y se transforma en carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. Si bien su nombre puede confundirse con el bicarbonato de sodio, lo cierto es que se trata de productos diferentes con propiedades distintas. El percarbonato de sodio puede conseguirse en tiendas y distribuidoras de productos de limpieza.