¿Cómo hacer las papas más crocantes? El bicarbonato de sodio en tu receta es la clave y así hay que usarlo

Un experto reveló cómo el bicarbonato de sodio logra papas crocantes . Conocé el paso a paso para prepararlas.

El uso del bicarbonato de sodio es uno de los secretos mejor guardados de los chefs. Este compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua se emplea como aditivo leudante en diversos productos de panadería y en la producción de gaseosas, entre otros. Y recientemente un especialista reveló por qué hay que emplear bicarbonato de sodio para que las papas queden crujientes y de qué modo incorporarlo en la receta .

El bicarbonato de sodio , que también contiene propiedades abrasivas y antibacterianas, es ideal para eliminar la grasa adherida en diferentes superficies de la cocina. Su naturaleza alcalina neutraliza ácidos y disuelve residuos grasos con facilidad. Asimismo, la composición química del bicarbonato permite que actúe como un agente de limpieza suave pero eficaz, ideal para superficies delicadas como aluminio, PVC o madera tratada.

La razón de emplear bicarbonato de sodio en la elaboración de unas papas crujientes radica en que este compuesto sólido descompone la pectina, definida como el pegamento celular que mantiene unidas a las verduras. Al romper esta estructura durante el hervor, se impide que los trozos se desmoronen prematuramente y se potencia la formación de una pasta rica en almidón.

El uso del bicarbonato de sodio es uno de los secretos mejor guardados de los chefs.

El cocinero estadounidense J. Kenji López-Alt precisó que la clave para el empleo del bicarbonato de sodio en la elaboración de las papas se basa en la manipulación del nivel de pH del agua de cocción. “Cuanto más bajo sea el pH, es decir, cuanto más ácido sea, menos se descompondrá. Por el contrario, cuanto más alto sea el pH, es decir, cuanto más alcalino sea, más rápido se descompondrá”, indicó.

López-Alt, referente de la gastronomía a nivel mundial, sugirió añadir apenas una cucharada de bicarbonato al agua. Y aseguró que la reacción genera un ambiente que acelera la degradación superficial del tubérculo, creando esa capa fina necesaria para obtener el resultado crocante deseado en el horno. Además, recomendó que los trozos de las papas conserven un tamaño grande y mantengan proporciones similares.

“El agua alcalina ayuda a que el exterior de las papas se deshaga más, creando una mayor cantidad de la pasta almidonada, que da como resultado un exterior extracrujiente”, detalló el cocinero.

La guía paso a paso para elaborar unas papas crujientes con la incorporación del bicarbonato de sodio

Como se señaló más arriba, cortar cada papa en trozos del mismo tamaño.

en trozos del mismo tamaño. A continuación, proceder a hervirlas en agua fría. Al mismo tiempo, agregar una cucharada de bicarbonato de sodio (el experto recomienda mezclar una cucharada de bicarbonato por dos litros de agua).

(el experto recomienda mezclar una cucharada de por dos litros de agua). Aguardar hasta que el agua llegue al punto de hervor y esperar cinco minutos.

Retirar del fuego, colar y colocar las papas en una fuente para horno.

en una fuente para horno. Llevarlas al horno a una temperatura de 200 °C durante al menos 20 minutos.

Retirar y cuidadosamente cambiar hacia el lado que no está dorado. Luego enviar al horno por otros 20 minutos más o hasta que se doren por completo.

Retirarlas y condimentar a gusto.

La razón de emplear bicarbonato de sodio en la elaboración de unas papas crujientes radica en que este compuesto sólido descompone la pectina.

Otro secreto para lograr unas papas exquisitas

Darren McGrady, exchef de Lady Di, reveló cuál es su secreto para que las papas al horno queden crocantes: cubrirlas con clara de huevo. La clave para que las papas al horno queden crocantes es cocinarlas sin aceite, manteca ni otra materia grasa.

McGrady subrayó que, al entrar en contacto con el calor del horno, el agua de la clara se evapora y las proteínas ayudan a formar una capa fina y crocante alrededor de las papas.

Para elaborar las papas al horno según la receta de este especialista, se deberá seguir esta guía paso a paso: