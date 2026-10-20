¿Cómo resistirse a probarlos? No te pierdas esta receta increíble para preparar unos imperdibles panqueques de avena y banana .

Los mejores panqueques de avena y banana: cómo hacer esta receta tan simple como deliciosa

Esta es la receta que va a cambiar tus desayunos para siempre: panqueques de avena y banana . Entre las variantes posibles de panqueques , aparece una que ganó protagonismo en los últimos años: la versión de avena y banana , una combinación que permite obtener una masa suave, dulce y nutritiva sin necesidad de azúcar agregada ni harinas refinadas.

Para elaborar en casa los panqueques de avena y banana , primero se deberán reunir los siguientes ingredientes :

Entre las variantes posibles de panqueques, aparece una que ganó protagonismo en los últimos años: la versión de avena y banana.

Esta receta se prepara en un puñado de minutos y no necesita técnicas avanzadas, por lo que es accesible para cualquier persona que tenga una sartén y algunos ingredientes básicos.

Guía paso a paso para preparar esta receta: panqueques de avena y banana

Para preparar esta receta tan simple como atractiva de panqueques de avena y banana se deberá seguir esta guía paso a paso:

En primer lugar, aplastar la banana : colocarla en un bol y pisarla con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos grandes.

: colocarla en un bol y pisarla con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos grandes. Añadir el huevo: mezclar bien para integrar ambos ingredientes y formar una base húmeda uniforme.

Sumar la avena : incorporar las cucharadas de avena y mezclar hasta lograr una consistencia más espesa. Si la mezcla queda muy líquida, se puede agregar un poco más de avena , siempre sin excederse para que no quede seca.

: incorporar las cucharadas de y mezclar hasta lograr una consistencia más espesa. Si la mezcla queda muy líquida, se puede agregar un poco más de , siempre sin excederse para que no quede seca. Opcional: esencia de vainilla. Un chorrito aporta aroma, pero la receta funciona perfectamente sin este ingrediente.

funciona perfectamente sin este ingrediente. Calentar una sartén antiadherente: engrasarla con apenas unas gotas de aceite o con rocío vegetal para evitar que los panqueques se peguen.

se peguen. Cocinar los panqueques

Volcar pequeñas porciones de la mezcla. Cocinar a fuego medio hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Dar vuelta con una espátula y cocinar uno o dos minutos más del otro lado.

Servir y acompañar. Los panqueques se pueden comer solos o acompañados con frutas, miel, dulce de leche o yogur.

¿Cuánto dura la masa de los panqueques?

Se puede conservar un panqueque en la heladera por 2 días. No más. Si se cuenta con separadores de papel manteca, es recomendable utilizarlos dándoles una pinceladita (apenas) con manteca derretida. Esto ayudará a resaltar el sabor cuando se lo vuelva a calentar.

La masa para panqueques se puede refrigerar en la heladera hasta 2 días.

¿Cómo conservar panqueques de un día para otro?

La masa para panqueques se puede refrigerar en la heladera hasta 2 días. Es importante almacenarla en un recipiente hermético o cubrirla con film transparente para evitar que se seque o absorba olores de otros alimentos de la heladera.

Si se va a dejar reposar la masa en la heladera por más de unas pocas horas, es posible que se necesite agregar un poco más de líquido (como leche) antes de cocinar los panqueques, ya que la masa puede espesarse un poco durante el almacenamiento.

La consistencia de la masa puede cambiar después de refrigerarla, por lo que se recomienda mezclarla nuevamente antes de usarla, para asegurarse de que todos los ingredientes estén bien incorporados.