Tres recetas con espárragos para aprovechar la temporada: omelette, tarta y ensalada
Llegan con la primavera y duran pocas semanas en su mejor momento. Tres recetas geniales para usarlos en la mesa cotidiana.
El espárrago verde aparece en las verdulerías con los primeros calores y se va antes de que termine la primavera. En Argentina se cultiva sobre todo en Mendoza y San Juan, donde el clima seco y el sol le dan un sabor intenso y una calidad que se nota en el plato: tallo firme, punta cerrada, un crocante que se mantiene incluso después de pasar por agua caliente.
Comprarlo en estación tiene ventajas concretas. Está más fresco, cuesta menos y conserva mejor lo que aporta: fibra, antioxidantes, vitaminas A, C, E y K y ácido fólico, con muy pocas calorías.
En las tres recetas el primer paso es el mismo. Se lavan, se corta la parte dura del tallo y se blanquean unos minutos en agua con sal. Un truco simple para saber dónde cortar: doblar el tallo con las manos, que se quiebra solo en el punto donde termina la parte fibrosa.
Receta 1: Omelette de espárragos y queso
Es la más rápida de las tres. Lo que define el resultado es usar espárragos tiernos y un queso que funda bien.
Ingredientes (para 2 porciones):
- 6 huevos
- 1 atado de espárragos verdes
- 50 g de queso fresco o mozzarella
- 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta a gusto
Preparación:
- Lavar los espárragos, cortar la parte más dura del tallo y blanquearlos en agua con sal durante 2 a 3 minutos. Escurrir y reservar.
- Batir los huevos con sal y pimienta.
- En una sartén antiadherente, derretir la manteca y volcar los huevos.
- Cuando empiecen a coagular, poner encima los espárragos cortados en trozos y el queso, rallado o en cubos.
- Doblar el omelette y cocinar unos segundos más.
Con una ensalada de hojas verdes al lado, resuelve un almuerzo en diez minutos.
Receta 2: Tarta de espárragos, crema y huevo
Se come fría o caliente, viaja bien en la vianda y rinde para varios. El espárrago le aporta un sabor vegetal fresco que equilibra la cremosidad del relleno.
Ingredientes (molde de 24 cm):
- 1 tapa de masa para tarta
- 1 atado grande de espárragos
- 3 huevos
- 200 ml de crema de leche
- 100 g de queso rallado (sardo, reggianito o el que tengas a mano)
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Preparación:
- Forrar el molde con la masa y pinchar la base con un tenedor. Prehornear a 180 °C durante 10 minutos.
- Lavar y blanquear los espárragos como en la receta anterior. Reservar las puntas enteras y cortar el resto en rodajas.
- Batir los huevos con la crema, agregar el queso, salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada.
- Distribuir las rodajas de espárrago sobre la masa y cubrir con la mezcla.
- Acomodar las puntas enteras en forma radial, como los rayos de una rueda.
- Hornear a 180 °C durante 30 minutos o hasta que el relleno cuaje.
Receta 3: Ensalada fresca de espárragos, cherry y oliva
Para los días de calor. Apenas blanqueado, el espárrago mantiene el color verde intenso y la textura crujiente. Si después del agua caliente se pasa unos segundos por agua con hielo, el verde queda todavía más firme.
Ingredientes (para 4 porciones):
- 1 atado de espárragos
- 200 g de tomates cherry
- 100 g de queso feta o de cabra (opcional)
- Aceite de oliva virgen extra
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta
Preparación:
- Blanquear los espárragos y cortarlos en trozos de 4 a 5 cm.
- Cortar los tomates cherry por la mitad.
- Mezclar en un bowl los espárragos, los tomates y el queso desmenuzado.
- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
Va como entrada o como guarnición de carnes a la parrilla.
Cocinar con lo que da la estación
Comprar espárragos en su mejor momento significa más sabor, mejor precio y producto más fresco. También significa comprarles a productores que trabajan la tierra en condiciones que muchas veces no son fáciles. Un omelette de mediodía, una tarta para compartir o una ensalada al costado del asado alcanzan para aprovecharlos mientras duran.
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