Insólito: tres autos protagonizaron un choque y en paralelo un Cole rozó una camioneta de emergencias
Ocurrió este viernes por la tarde. Dos conductores fueron asistidos y uno debió ser trasladado.
Un insólito accidente de tránsito en Neuquén movilizó a personal policial y de emergencias este viernes, alrededor de las 13, en la intersección de las calles Illia y Basavilbaso. El choque involucró a tres vehículos.
Mientras se desarrollaba el operativo de asistencia, un colectivo de la empresa Cole rozó una camioneta de emergencias que se encontraba en el lugar.
El comisario inspector Néstor Catalán, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia de la Policía del Neuquén, explicó que los efectivos fueron convocados tras recibir un aviso sobre una colisión entre dos automóviles.
Sin embargo, al llegar constataron que un tercer vehículo estacionado también había resultado afectado.
Cómo fue el accidente
El jefe policial explicó a este medio que el siniestro vial involucró a un Volkswagen Gol blanco que circulaba por calle Illia, mientras que un Renault Sandero gris transitaba por Basavilbaso. Al llegar a la intersección, ambos protagonizaron el choque que provocó su desplazamiento y terminó afectando a otro Sandero que se encontraba estacionado.
Como consecuencia del impacto, los conductores debieron recibir atención médica.
El conductor del Sandero gris, un hombre de 61 años, fue trasladado a un centro de salud para una evaluación médica, aunque “no presentaba lesiones de gravedad”.
En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera, junto con efectivos de Tránsito y Accidentología Vial, quienes realizaron las primeras actuaciones para determinar las causas del choque.
Alcoholemia negativa
Catalán confirmó que el conductor del Volkswagen Gol, de 30 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.
Por su parte, el Renault Sandero involucrado en la colisión inicial fue retenido para realizar las pericias correspondientes, mientras que el Gol fue entregado a su propietario.
Un segundo incidente vial
Mientras los efectivos trabajaban en el sector, se produjo otro incidente que involucró a una camioneta de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y un colectivo de la empresa El Cole.
Según relató Catalán, la camioneta se había detenido en las inmediaciones y, cuando una persona descendía, el transporte público pasó por el lugar y rozó una de sus puertas.
El contacto provocó daños superficiales, pero no se registraron personas lesionadas.
El comisario explicó que se trató de un episodio menor, por lo que los conductores intercambiaron los datos de sus respectivos seguros sin necesidad de iniciar otro procedimiento policial.
"Fue simplemente un raspón. Intercambiaron los seguros y no hubo más que eso", concluyó.
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