El impacto entre un Renault Logan y una Ford Ranger ocurrió en la meseta. La conductora del taxi sufrió heridas de consideración.

Violento choque en la Ruta del Petróleo: una taxista quedó atrapada y debió ser rescatada por bomberos. (Foto: gentileza Centenario Digital)

Un violento choque entre un taxi y una camioneta generó un importante operativo de emergencia en la Ruta Provincial 67 , conocida como Ruta del Petróleo , en Neuquén. La conductora del vehículo de transporte quedó atrapada entre los hierros y tuvo que ser rescatada por los bomberos.

El siniestro ocurrió este miércoles, minutos antes de las 20:50, a la altura del ingreso a la base de la empresa Halliburton, en la zona de la meseta. Los vehículos involucrados fueron un Renault Logan de la empresa de taxis Ceferino, de la ciudad de Neuquén, y una camioneta Ford Ranger doble cabina.

De acuerdo con la información difundida por el portal Centenario Digital, la camioneta impactó de lleno contra el lateral izquierdo del taxi. La violencia del choque provocó importantes daños en la carrocería de ambos rodados, que terminaron detenidos sobre banquinas opuestas.

La conductora quedó atrapada en el vehículo

La mujer que conducía el taxi, de aproximadamente 35 años, sufrió heridas de consideración y quedó atrapada en el habitáculo debido a los daños que sufrió el vehículo, especialmente en las puertas.

Otros automovilistas que circulaban por la ruta se detuvieron para asistirla y tratar de conseguir ayuda. Sin embargo, la escasa señal telefónica en ese sector complicó las comunicaciones y demoró el aviso a los equipos de emergencia.

Una vecina de la ciudad de Centenario que transitaba por la zona logró encontrar señal varios kilómetros más adelante y pudo pedir ayuda. A partir de esa comunicación se alertó a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar del accidente.

Finalmente, se desplegó un operativo que contó con la intervención de bomberos voluntarios, personal policial de Tránsito, integrantes del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y efectivos del cuartel 6 de Bomberos de Neuquén.

Los bomberos debieron trabajar para liberar a la conductora, ya que las puertas del taxi presentaban importantes deformaciones producto del impacto. La prioridad era rescatarla y permitir que recibiera asistencia médica.

Qué se sabe sobre el choque

Por el momento, no se ha establecido con precisión cómo se produjo el accidente. Una de las cuestiones que se intentaba determinar era si el taxi realizó un giro sobre la calzada cuando fue alcanzado por la camioneta.

La Ford Ranger era conducida por un hombre que, según la información inicial, no sufrió heridas, solo algunos golpes. Las circunstancias del choque deberán ser establecidas mediante las actuaciones correspondientes y las pericias que permitan reconstruir la mecánica del siniestro.

Otro grave accidente en la misma ruta

El pasado domingo en la Ruta del Petróleo hubo un violento choque y vuelco entre dos autos; que se produjo en la intersección con calle Benito Machado, en Centenario, cerca de las 6:30, en un horario de escaso tránsito. Es el nuevo acceso a la ciudad por esa ruta, que aún no está asfaltada. Hay dos personas heridas.

Por razones que todavía se investigan, un Chevrolet Astra y un Fiat Siena impactaron de frente, y el Astra terminó volcado a un costado de la banquina. Ambos autos quedaron con fuertes daños en la parte delantera.

Los dos conductores recibieron asistencia y fueron trasladados en ambulancia, mientras se esperaba un parte sobre su estado de salud.