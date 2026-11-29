Pasó este domingo cerca del acceso Benito Machado, en Centenario. Los dos ocupantes, de 24 y 25 años, cayeron a la banquina y terminaron en el hospital.

Iban en moto por la Ruta del Petróleo con el mediodía del domingo encima cuando la goma trasera reventó. En un segundo, la moto quedó sin control y los dos jóvenes que iban arriba terminaron tirados en la banquina, a pocos metros de uno de los accesos a Centenario.

Según informó el portal Centenario Digital, el accidente ocurrió pasadas las 11:45 sobre la ruta provincial 67 , frente al denominado puesto Hernánde z y a unos 300 metros de la calle Benito Machado, que es la calle de acceso por el oeste a la ciudad de Centenario. La moto, una Keller de 150 cc , iba de sur a norte, es decir, camino a la zona de Mari Menuco. El reventón de la cubierta trasera hizo que se despistara.

Los heridos son un joven de 24 años y una joven de 25. Los atendió en el lugar personal del hospital Dr. Natalio Burd y después los llevaron en ambulancia a ese centro de salud. Hasta el cierre de esta nota no se había informado cómo están.

Trabajaron en el lugar efectivos de Tránsito Villa Obrera. Revisaron la documentación y llevaron la moto al destacamento mientras esperan novedades sobre los dos heridos.

Ruta del Petróleo: un tramo con antecedentes

No es la primera vez que pasa algo así en la Ruta del Petróleo. En febrero de este año, dos personas de Rincón de los Sauces resultaron heridas cuando se despistó la moto en la que iban por la misma ruta, y a una mujer la trasladaron en código rojo.

El cruce con Benito Machado también tiene su historial. En ese punto se cruzan la ruta y uno de los accesos a Centenario, y allí ocurrió un violento choque entre una camioneta Ford Ranger corporativa y un Renault Megane. En el mismo sector, una camioneta utilitaria también quedó destruida por un incendio una noche.

En la Ruta del Petróleo suelen incendiarse vehículos.

Ese accidente de febrero fue el miércoles 25 por la tarde, a un kilómetro de la intersección con la Ruta 51 y la rotonda Río Neuquén. Una testigo dijo que el conductor habría perdido el control por el fuerte viento en la zona de meseta, y la moto derrapó contra el guardarraíl. Los dos llevaban casco, y la mujer fue trasladada en código rojo al hospital Natalio Burd. n

El cruce con Benito Machado vuelve a aparecer una y otra vez en los partes policiales. El domingo 4 de octubre, cerca de las 6:30, un choque frontal en la intersección de la Ruta 67 con esa calle dejó dos autos destrozados y uno volcado a un costado de la ruta, y los dos conductores terminaron en el hospital. Casi un año antes, en noviembre de 2025, un trabajador petrolero resultó gravemente herido al volcar con su auto en la Ruta 67, a unos dos kilómetros del ingreso a Benito Machado.

Una ruta que espera su doble vía

La 67 tiene unos 19 kilómetros y corre en paralelo a la Ruta 7. Se planificó para sacar el tránsito pesado de la Ruta 7, que es el corredor clave entre la Confluencia y Vaca Muerta.

Pero la actividad petrolera creció tan rápido que la ruta quedó chica. Por eso la provincia adjudicó la duplicación de la calzada. Por cómo está ubicada, la obra no se frena por la veda climática, y se espera que el asfalto esté terminado a fines de 2027.

Mientras tanto, por esa misma calzada pasan todos los días camiones, camionetas de empresas, autos particulares y motos. Esta vez, el problema no fue un choque. Fue una cubierta que no aguantó.