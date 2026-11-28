Ocurrió durante la madrugada del sábado tras un patrullaje preventivo en la zona. Identificaron a cuatro hombres, detectaron varias faltas a la Ley de Tránsito y retuvieron los rodados.

Pasadas las tres de la madrugada, cuando el movimiento en la vía pública suele mermar y el descanso nocturno predomina en buena parte de la ciudad, la tranquilidad en un sector de Neuquén se vio interrumpida por el ruido de varios motores y la presencia de un grupo de personas en la calle. Lo que comenzó como una ronda preventiva de rutina terminó convirtiéndose en un procedimiento de mayor alcance, con solicitud de refuerzos policiales, identificación de cuatro hombres y el secuestro preventivo de cuatro motocicletas por diversas infracciones viales.

El episodio se registró alrededor de las 3.20 de este sábado 28 de noviembre , cuando efectivos de la Comisaría Tercera que realizaban tareas de patrullaje preventivo detectaron varias motocicletas ocasionando ruidos molestos en el lugar, donde también se encontraba reunido un grupo de personas. Ante el escenario advertido en la calle y con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y orden durante la actuación, los uniformados pidieron la colaboración de otros móviles policiales para contar con cobertura de apoyo en el sector.

Una vez que llegaron los refuerzos y se dispuso el resguardo correspondiente, el personal policial avanzó sobre quienes permanecían en el sitio y sobre los rodados involucrados. Durante el desarrollo del operativo se procedió a identificar a cuatro hombres y se inició la verificación tanto de la documentación como de las condiciones de circulación de las motocicletas.

Circulaban sin patentes ni documentos

Al inspeccionar los papeles y el estado de los vehículos, los agentes comprobaron distintas irregularidades encuadradas en infracciones a la Ley Nacional de Tránsito Nº24.449. Entre las faltas detectadas durante la fiscalización aparecieron la ausencia de licencia de conducir, la falta del seguro obligatorio exigido para circular y deficiencias en la documentación vehicular. A esas irregularidades se sumó el caso de una de las motocicletas, que circulaba sin chapa patente colocada y carecía de varios elementos reglamentarios obligatorios para transitar por la vía pública.

Frente a las infracciones constatadas en el procedimiento, los efectivos labraron las actas contravencionales correspondientes a cada situación y resolvieron el secuestro preventivo de cuatro motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Los rodados retenidos quedaron bajo resguardo y fueron trasladados hacia la dependencia policial para su custodia y para la continuidad de las diligencias administrativas y contravencionales previstas por la normativa vigente.

En la rutina nocturna de la capital neuquina, este tipo de intervenciones apunta a contener situaciones de ruidos molestos en horarios sensibles, prevenir que las concentraciones en la calle deriven en conflictos mayores y hacer cumplir las exigencias mínimas que regulan la circulación vehicular. La detección temprana durante el patrullaje preventivo y el respaldo de móviles adicionales permiten ordenar el escenario en el lugar y sacar de circulación vehículos que no reúnen los requisitos legales ni técnicos para circular.

Claudio Espinoza

Con las cuatro motocicletas ya alojadas en la unidad policial y las actas debidamente labradas, las actuaciones siguen su curso administrativo conforme a lo establecido por la legislación de tránsito, mientras los operativos preventivos continúan realizándose en distintos sectores de Neuquén para dar respuesta a los inconvenientes generados en la madrugada y reforzar el control vial.