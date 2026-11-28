Un ataque contra una estación de bombeo obligó a interrumpir el suministro de agua en distintos sectores. A ello se sumó el robo de un grupo electrógeno de un Centro de Salud.

Dos episodios distintos que afectan la infraestructura y los servicios públicos de San Martín de los Andes encendieron la preocupación entre los vecinos en los últimos días. Por un lado, un hecho de vandalismo en una estación de bombeo que obligó a interrumpir el agua potable en varios sectores de la ciudad y, por el otro, el robo de un grupo electrógeno en el Centro de Salud de Chacra 30 , ocurrido a pocos metros de una dependencia policial.

Según informó el portal Realidad Sanmartinense, el problema más reciente se conoció el viernes 27 de noviembre , cuando la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos comunicó que debió frenar la prestación del servicio en distintas zonas debido a importantes daños provocados en una estación de bombeo.

Los sectores alcanzados por la interrupción del suministro de agua incluyen los barrios Cantera, Sepúlveda y Nehuen Antug Bajo , además de la zona del ex Hotel Sol, la Planta Transmisora de Radio Nacional y áreas cercanas. La magnitud de las roturas impide que las instalaciones operen con normalidad, por lo que desde la Cooperativa estimaron que el abastecimiento podría restablecerse durante el transcurso de este sábado 28 de noviembre , aunque aclararon que los plazos dependerán del alcance real de los daños y del avance de las tareas necesarias para reparar los equipos.

Mientras se realizan los trabajos para normalizar el sistema, la entidad solicitó a los vecinos hacer un uso sumamente racional del agua almacenada en sus tanques domiciliarios. El episodio vuelve a poner en evidencia el impacto cotidiano de los ataques contra la infraestructura pública: detrás de las roturas hay cientos de familias que enfrentan dificultades para la higiene, la cocina, las tareas domésticas y el funcionamiento de distintos espacios, lo que motivó el enérgico repudio de la Cooperativa y el llamado a resguardar instalaciones esenciales.

Gentileza Realidad Sanmartinense

El robo del grupo electrógeno en Chacra 30

A la inquietud por el corte de agua se suma otro episodio que golpea a un espacio comunitario y sanitario de la ciudad: el robo de un grupo electrógeno en el Centro de Salud de Chacra 30. De acuerdo con los datos consignados por ese medio, los autores habrían forzado el cerco perimetral y el candado de seguridad del establecimiento para llevarse el equipo. El hecho habría ocurrido entre el sábado 21 y el martes 24 de noviembre, durante un período en el que el lugar permaneció sin actividad y sin personal presente.

Un punto que genera particular malestar entre los vecinos es la cercanía del centro asistencial con una unidad de seguridad, ya que la sustracción se habría producido a unos 70 metros del Destacamento Policial de Cordones de Chapelco, una proximidad que despierta preguntas sobre cómo se llevó adelante el robo.

El violento asalto se registró la noche del viernes 11 de septiembre en el barrio El Arenal de San Martín de los Andes.

Tras conocerse lo sucedido, tomó intervención la Comisaría 43 para avanzar con las actuaciones correspondientes, mientras los habitantes del sector esperan que el caso pueda esclarecerse y recuperarse un equipamiento vital para el funcionamiento del centro de salud.

Con ambos episodios en foco, la comunidad aguarda tanto la pronta restitución plena del suministro de agua como respuestas y avances en la investigación policial por el equipamiento robado en Chacra 30.