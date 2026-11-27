Neuquén La Mañana Chile Peso chileno hoy: a cuánto cotiza este viernes 27 de noviembre para viajar a Chile desde Neuquén

El peso chileno hoy cotiza a $1,5387 por unidad. Consultá la cotización directa y las conversiones que necesitás antes de viajar por los pasos fronterizos. Agregar LM Neuquén a







Peso chileno hoy: a cuánto cotiza este viernes 27 de noviembre para viajar a Chile desde Neuquén

El peso chileno hoy, viernes 27 de noviembre, se cotiza a $1,5387 pesos argentinos por cada unidad. Si vas a cruzar la cordillera por Pino Hachado o Cardenal Samoré en estas vacaciones de verano, estos valores te sirven como referencia para calcular cuánto gastás en pesos argentinos.

La referencia oficial que se usa es el dólar observado del Banco Central de Chile, que hoy marca 1.037,91 pesos chilenos por dólar estadounidense. Respecto del dato anterior, el dólar frente a pesos chilenos bajó un -0,59%. Estos son valores de referencia; bancos y casas de cambio aplican su propio margen.

Convertir pesos chilenos a argentinos es directo: cada 1.000 pesos chilenos equivalen a $1.539 pesos argentinos. Si llevás 5.000 pesos chilenos, son $7.694 pesos argentinos. Con 10.000 pesos chilenos tenés $15.387 pesos argentinos. Montos mayores: 50.000 pesos chilenos = $76.935 pesos argentinos y 100.000 pesos chilenos = $153.870 pesos argentinos.