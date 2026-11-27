Con temperaturas superiores a los 36°, la Muni reforzará la presencia de guardavidas en la Isla 132. Advierten sobre los riesgos de bañarse en sectores no habilitados.

Se viene un fin de semana de calor extremo y refuerza el operativo de seguridad en los balnearios.

El calor llegó antes de lo esperado y los balnearios de Neuquén ya empezaron a mostrar el movimiento propio de los meses de verano. Con temperaturas que superaron los 33 grados durante los últimos días y un pronóstico que anticipa máximas de entre 35 y 36 grados para este fin de semana, la zona ribereña se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de vecinos y visitantes.

Frente a este escenario, el operativo de seguridad balnearia de la Municipalidad intensificará la presencia de guardavidas en algunos sectores y adelantará dispositivos que estaban previstos para el inicio formal de la temporada.

El director de Seguridad Balnearia de la Municipalidad de Neuquén , Gabriel Rambado , confirmó que el operativo comenzó el pasado 15 de noviembre y que, aunque todavía funciona con el esquema de pretemporada, la demanda que se registra en las costas del Limay ya obligó a realizar modificaciones.

"Los balnearios ya están completos, cosa que nos sorprende porque estamos en noviembre. Esta ola de calor hay que atenderla", señaló el funcionario en declaraciones a LU5, quien este jueves recorrió distintos sectores de la costa para evaluar el funcionamiento del dispositivo y las necesidades de refuerzo de cara a las jornadas de altas temperaturas.

Omar Novoa

Actualmente, los guardavidas trabajan de 14 a 20 en los tres balnearios habilitados. A partir del 1° de diciembre, cuando comience la temporada de verano, el horario se ampliará de 10 a 21 y la cobertura alcanzará toda la zona balnearia.

Sin embargo, el movimiento anticipado de personas en el río hizo que el municipio decidiera adelantar la instalación de un puesto de guardavidas en la Isla 132, uno de los sectores que concentra gran cantidad de visitantes y que todavía no cuenta con el dispositivo previsto para la temporada.

Omar Novoa

La decisión no es casual. Rambado advirtió que durante los últimos días se produjeron distintas intervenciones de los equipos de rescate, algunas de ellas en lugares que no están habilitados para bañarse y que presentan condiciones peligrosas por la profundidad y las características de la corriente.

Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió el martes, cuando dos guardavidas que se encontraban en la Isla 132 tuvieron que intervenir para rescatar a un chico que había pedido auxilio en el agua. Aunque todavía no estaban afectados formalmente a ese sector del operativo, los trabajadores escucharon el pedido y reaccionaron de inmediato.

Omar Novoa

"Por suerte, Maga y Facu lo sacaron del agua. Tiraron el mate en el momento en que sintieron el auxilio. Si no, hubiéramos sido noticia", relató Rambado, quien destacó la rápida actuación de los guardavidas.

A partir de ese episodio, y ante la previsión de que durante el fin de semana se incremente considerablemente la concurrencia, se resolvió reforzar la presencia en ese sector y dejar instalado el puesto que habitualmente comienza a funcionar el 1° de diciembre.

Los riesgos de los sectores no habilitados

Uno de los principales pedidos del responsable del operativo está dirigido a quienes se acercan al río y eligen sectores que no cuentan con cobertura de guardavidas. Rambado mencionó especialmente lo que ocurre en zonas como Solalique, donde observó familias instaladas para pasar la tarde sin advertir los riesgos que implica estar cerca de sectores profundos.

"Había una mamá con dos pequeños tomando mate debajo de un gazebo. Está todo bien, pero son zonas que no están habilitadas y tienen profundidades de seis metros a la orilla en algunos sectores", explicó.

Omar Novoa

El funcionario insistió en que la presencia de familias, la tranquilidad aparente del agua o la cercanía de la costa no significan que el lugar sea seguro. El Limay presenta un caudal importante y corrientes que pueden generar situaciones de peligro incluso para personas que saben nadar.

Por eso, pidió a los vecinos que concurran a los balnearios habilitados, respeten las indicaciones de los guardavidas y eviten ingresar al agua en sectores donde no existe cobertura de seguridad.

Omar Novoa

El equipo náutico también mantiene recorridas permanentes por distintos puntos de la costa, desde el sector de Hiroki hasta el puente de Balsa Las Perlas, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo y responder ante posibles emergencias.

Con el pronóstico de temperaturas que podrían acercarse a los 36 grados, el municipio espera una concurrencia importante en los balnearios de la ciudad. Rambado aseguró que el operativo cuenta con los recursos humanos necesarios para responder a la demanda, aunque aclaró que la organización debe adaptarse permanentemente a lo que sucede en cada sector.

"El Limay viene correntoso, con un caudal interesante. Las islas están algunas cubiertas de agua. Si salimos a navegar, hagámoslo con chaleco, acerquémonos al puesto de guardavidas y tomemos conciencia", pidió.