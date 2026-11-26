Al llegar a la escena, bomberos encontraron al vecino consciente, aunque completamente inmóvil como consecuencia del fuerte impacto contra el suelo.

Un hombre de 44 años debió ser trasladado de urgencia al hospital local durante la tarde de este jueves en Centenario , luego de protagonizar un accidente doméstico al caer desde aproximadamente tres metros de altura mientras realizaba tareas en el techo de su vivienda.

El episodio se registró alrededor de las 14 horas en el sector comprendido por las calles Puerto Argentino y Reinaldo Moya . Según la información recabada en el lugar, los Bomberos Voluntarios de Centenario recibieron el aviso de emergencia a través de un llamado efectuado al sistema 911 , por lo que desplazaron rápidamente hacia el domicilio una dotación acompañada por una enfermera.

Al arribar a la escena, los rescatistas encontraron al vecino consciente, aunque completamente inmóvil como consecuencia del fuerte impacto contra el suelo.

De acuerdo con el relato que el propio damnificado brindó a los bomberos mientras recibía las primeras atenciones, el accidente se desencadenó cuando se le corrió la escalera en la que se encontraba apoyado, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de costado, golpeando fuertemente sobre su hombro y uno de sus brazos.

La asistencia en el lugar y el traslado al Hospital Natalio Burd

En diálogo con este medio, el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, brindó precisiones sobre el estado en el que hallaron al hombre y las maniobras desplegadas antes del arribo de la ambulancia.

“Estaba muy adolorido e inmovilizado por el golpe”, detalló Álvarez respecto al cuadro inicial del vecino. Asimismo, el titular de la institución indicó que el hombre presentaba “una herida sangrante”, la cual logró ser contenida y controlada en el lugar gracias a los primeros auxilios practicados tanto por la enfermera de la dotación como por las personas que lo asistieron en los primeros minutos posteriores a la caída.

El hombre fue trasladado al hospital de Centenario

Poco tiempo después se hizo presente en el domicilio el personal sanitario del Hospital Natalio Burd, que continuó con la atención médica prehospitalaria, procedió a inmovilizar al paciente de manera preventiva y concretó su posterior traslado en ambulancia hacia el nosocomio local para una evaluación más exhaustiva.

Los integrantes del hospital de Centenario buscaron reanimar al bebé pero llegó sin signos vitales.

Si bien hasta el momento las autoridades sanitarias no difundieron ningún parte médico oficial sobre la evolución clínica del hombre de 44 años, trascendió que, tras ingresar a la guardia del hospital de Centenario, habría sido derivado al área de Rayos para realizar los estudios diagnósticos correspondientes y descartar o confirmar lesiones óseas producto de la caída.