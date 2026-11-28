Los congresales deberán reunir los votos para definir una posible alianza política de cara a las elecciones del 14 de febrero. Los nombres que suenan como posibles candidatos.

A menos de 80 días de las elecciones provinciales y municipales, las fuerzas políticas de Neuquén ya dieron los primeros pasos en la construcción de alianzas y acuerdos partidarios. Este sábado, un congreso del Partido Justicialista (PJ) en Cutral Co definirá la estrategia electoral de un espacio atravesado por una profunda crisis interna, pero que se sostiene como un actor de peso en el tablero político neuquino.

La cita del peronismo neuquino será este sábado 28 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, en la ciudad de Cutral Co. En el orden del día figuran no sólo la aprobación de balances partidarios sino el análisis de la situación política provincial, la conformación de frentes y alianzas y los mecanismos para seleccionar candidaturas.

Los integrantes del PJ deberán tomar decisiones rápidas ante el llamado a elecciones tempranas en la provincia de Neuquén y gran parte de sus municipios. Según la información publicada por la Justicia Electoral, tendrán apenas una semana para confirmar posibles alianzas, ya que la fecha límite es el 4 de diciembre . Siete días después, el 11 del mismo mes, deberán presentar formalmente a los candidatos.

Pese a que los integrantes del espacio mantienen la cautela y prefieren hacer declaraciones una vez que culmine el encuentro, ya hay varios nombres que suenan para posibles candidaturas en el Poder Ejecutivo, la Legislatura o los municipios. Entre ellos, los de actores de trayectoria dentro del peronismo local, como Pablo Todero, Lorena Parrilli, Silvia Sapag o Juan Domingo Linares.

El encuentro peronista en Zapala.

Según se informó, son 72 los integrantes que participarán del Congreso, y que deberán elegir por mayoría de dos tercios de los miembros presentes si integran o no un frente con otros partidos políticos. Otra alternativa es competir en solitario, a través de la histórica Lista 2.

Los diputados provinciales Darío Martínez y Darío "Pampa" Peralta ya anunciaron que no participarán del congreso y buscan fortalecer su propio espacio político, sin alianzas con el oficialismo provincial.

Las posibles alianzas de cara a las elecciones

Por el momento, no hay información confirmada sobre la estrategia que podrían tomar los integrantes de la fuerza, aunque sí surgieron rumores sobre posibles alianzas o acuerdos electorales en el contexto de estas elecciones.

En primer lugar, trascendieron versiones sobre un posible acuerdo con Jorge Sobisch, que anunció su postulación como candidato a gobernador con la fuerza Más por Neuquén, que lidera el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. Sin embargo, los sectores cercanos al "parrillismo" negaron la información.

También ha voces que se enfocan en un posible acuerdo con el actual gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que en las últimas semanas ya se estrechó la mano con referentes de otras fuerzas políticas como Mariano Gaido (Primero Neuquén), Marcelo Rucci (Fuerza Neuquina y Federal) o Leticia Esteves (PRO).

Entre los acuerdos políticos de Figueroa se cuenta el que firmó con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que lidera el Frente y la Participación Neuquina y que fue candidato a gobernador por el PJ en 2015, 20219 y hasta en 2023, como uno de los principales contricantes del actual mandatario provincial.

Sebastián Fariña Petersen

Pese a que nunca hubo un acuerdo formal entre el PJ y Comunidad, algunos integrantes del peronismo se integraron a las filas de Figueroa de forma individual e incluso ahora integran el gabinete provincial. Ese es el caso del subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi o la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio.

En ese contexto, se espera que una de las propuestas sea participar de las elecciones del 14 de febrero como una colectora de Comunidad, que acompañe una posible reelección de Figueroa. No obstante, desde el parrillismo tampoco aceptan este tipo de acuerdos.

"Proponemos conformar un frente político y electoral, como lo hicimos en 2023, convocando a las fuerzas políticas y sociales que compartan la necesidad de construir una alternativa propia para Neuquén, sin renunciar a nuestra identidad ni a nuestros principios", adelantaron.

"La propuesta del parrillismo ratificará su vocación frentista y promoverá la conformación de una propuesta electoral integrada por el Partido Solidario, Kolina, el PTP, y Nosotros Queremos Neuquén (este último en caso de que Darío Martínez logre el reconocimiento provisorio ante la Justicia Electoral)", añadieron.

Un pedido para no autoexcluirse

Ante la proximidad de los plazos electorales, integrantes del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén solicitaron formalmente al presidente del partido, Lucas Riquelme, que convocara de manera urgente y presencial a los órganos partidarios para definir los pasos a seguir de cara a las elecciones provinciales del 14 de febrero de 2027.

El congreso de Cutral Co surgió en respuesta a una solicitud de los dirigentes, que consideraron indispensable que el Partido Justicialista avance con urgencia en las definiciones institucionales y políticas necesarias para afrontar el próximo desafío electoral.

En la presentación, los consejeros expresaron que es responsabilidad de las autoridades partidarias garantizar la participación del PJ en todas las categorías electorales, incluyendo gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, consejeros escolares, intendentes, concejales, comisiones municipales y comisiones de fomento.

El planteo buscaba que las decisiones se adopten a través de los órganos partidarios correspondientes, respetando la Carta Orgánica y garantizando los mecanismos institucionales de participación. El objetivo es evitar la autoexclusión que ya hizo el Movimiento Popular Neuquino (MPN), un partido que definió no participar de internas ni de las elecciones del próximo 14 de febrero.