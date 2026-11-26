Con 43 votos a favor y 29 en contra, la Cámara Alta aprobó el proyecto. Ahora irá a Diputados.

El Senado sesiona desde el mediodía con una agenda centrada en dos proyectos: la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año y la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea . La reforma electoral, impulsada por el oficialismo, fue aprobada con 43 votos a favor y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

La propuesta sobre las PASO mantiene la Boleta Única de Papel e incorpora la opción de “lista completa”, además de reducir en un 50% los espacios gratuitos en medios audiovisuales para las campañas.

Luego será el turno de la ley de ludopatía, que podría convertirse en ley luego del acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición para aprobar sin cambios el texto con media sanción de Diputados.

La iniciativa regula a los operadores de apuestas online, restringe su publicidad y patrocinio, y prohíbe el acceso de menores de 18 años; la Iglesia Católica pidió tratarla con urgencia antes de que pierda estado parlamentario.

El comentario de Mayans sobre las PASO y la interna libertaria que despertó las risas de Bullrich

En el cierre del bloque kirchnerista, José Mayans, al referirse a las PASO, se despachó con un análisis de la interna libertaria que despertó las risas de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista.

“Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener. Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? Afuera", comenzó el formoseño con su característico estilo histriónico.

Y remató, con la risa incontenible de Bullrich ante las cámaras de la transmisión oficial: “O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO”.

“El segundo punto era hacerles quilombo a los peronistas para que resuelvan su interna. Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos”, agregó luego sobre la suspensión de las PASO.

Mayans y un discurso que le sacó risas a Patricia Bullrich. Mención aparte al director de cámaras. Cine pic.twitter.com/w6y2W6HKKh — Pablo Javier Blanco (@payitoweb) November 26, 2026

Patricia Bullrich cuestionó la utilidad de las PASO

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, recordó que en las PASO de las elecciones pasadas hubo muy pocos partidos que definieron internas y señaló que esa instancia “es cara, es una encuesta y en muchos casos generó situaciones económicas complejas”.

Luego, recordó las presidenciales de 2023, cuando su interna abierta con Horacio Rodríguez Larreta, mientras los demás espacios políticos principales iban con candidatos definidos -o casi, en el caso del peronismo-, llevó a un quiebre dentro de su propio partido y a una situación despareja.

En ese sentido, invitó a pensar a futuro en un sistema que mejore las internas.

Luego, a pesar de las posturas de varios gobernadores aliados al oficialismo, propuso legislar a futuro para que todas las elecciones, nacionales y provinciales, se realicen en un mismo día.