La filmación fue clave para identificar a la mujer y a sus cómplices, acusados de captar hombres por aplicaciones de citas, sedarlos y robarles.

Un hombre fue víctima de una “viuda negra” durante un encuentro pactado por una aplicación de citas y un video de una cámara de seguridad instalada en el baño de la vivienda la grabó mientras preparaba la droga que luego le suministraría. Ese registro fue clave para identificar a la mujer y al resto de la banda que participó del robo, que cayó en las últimas horas en La Matanza .

El hecho ocurrió el 14 de septiembre en Ramos Mejía. La víctima, de 46 años, había contactado a través de una red social a una mujer que se presentó como “Camila” y acordó encontrarse con ella en un domicilio ubicado en la zona de Balcarce y 12 de Octubre.

Según denunció, cuando la mujer llegó le ofreció una bebida. Después de ingerirla, perdió el conocimiento. Al despertar, fue golpeado por la mujer y otros dos hombres, quienes le sustrajeron sus pertenencias y escaparon.

El video de la cámara de seguridad instalada en el baño permitió registrar a la mujer mientras preparaba la sustancia que habría utilizado para drogar al hombre. A partir de esas imágenes, el análisis de otros dispositivos, las tareas de campo y las intervenciones telefónicas, los detectives de la DDI La Matanza, junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, lograron identificar a los sospechosos.

La organización tenía un prontuario

Se trataba de una organización que captaba víctimas mediante aplicaciones de citas y operaba desde distintos barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Las mujeres se encargaban de contactar a los hombres y concretar los encuentros, mientras que sus cómplices intervenían posteriormente para golpearlos y robarles sus pertenencias.

La investigación llevó hasta Clotilde Beatriz Lezcano, de 20 años, señalada como la presunta jefa de la organización. La joven ya estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos por un homicidio criminis causa cometido bajo una modalidad similar en Moreno.

Allanaron varios domicilios en CABA y el penal en el que está detenida la jefa

Con seis órdenes de allanamiento, los investigadores realizaron procedimientos en Villa 21-24 y Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, y también en la unidad penitenciaria.

Como resultado fueron detenidos Mailén Antonela Azcárate, Dalila Ivana Encina, Ever Gabriel Benítez Lezcano, Lucas Ezequiel Acosta y Francisco Hernán Benítez Lezcano. En tanto, Lezcano fue notificada de la formación de la causa mientras continúa detenida.

Durante los operativos se secuestraron 31 teléfonos celulares, cinco blísteres con medicamentos somníferos, tres netbooks, tres tablets y un iPad. También fueron incautados dos corta candados, un camperón negro, un top negro, un casco de moto y 220 pesos mexicanos.

La causa está a cargo de la UFIyJ N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Matanza y busca determinar si la banda está vinculada con otros robos cometidos bajo la misma modalidad.