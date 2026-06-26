Policía viuda negra: la enorme lista de objetos que encontraron en su casa

Drogó a un hombre que conoció por una app de citas y se llevó un botín millonario en Quilmes. En su vivienda hallaron valijas, relojes de alta gama y perfumes importados.

Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue detenida este jueves, acusada de haber cometido un millonario robo bajo la modalidad de " viuda negra " contra un hombre de 64 años en Quilmes .

Durante el allanamiento realizado en una vivienda de Ezeiza, los investigadores secuestraron una importante cantidad de objetos que ahora serán peritados para determinar si pertenecen a la víctima y si existen otros hechos similares.

Cómo fue el robo

La víctima conoció a la sospechosa, identificada como Lucía, de 31 años, a través de una aplicación de citas. Luego de intercambiar mensajes, ambos acordaron encontrarse el sábado 25 de abril en un restaurante de Monte Grande.

Cayó “Lucía”, la policía que oficiaba de viuda negra

Más tarde fueron a un bar y finalmente se dirigieron al departamento del hombre, ubicado en Quilmes. Las cámaras de seguridad del edificio registraron su ingreso alrededor de la 1:30 de la madrugada, donde incluso quedaron filmados besándose en el hall.

Según la denuncia, ya dentro de la vivienda compartieron bebidas alcohólicas y mantuvieron relaciones sexuales. Después de eso, el hombre perdió el conocimiento y no volvió a despertar hasta aproximadamente 36 horas más tarde, cuando un vecino ingresó al departamento tras advertir que la puerta había quedado abierta.

Una víctima intoxicada y un departamento desvalijado

Cuando recuperó el conocimiento, el hombre se encontraba mareado y descompuesto. Además, descubrió que el departamento había sido completamente revuelto y que faltaba la caja de seguridad que estaba amurada dentro de un placard.

Entre los bienes robados había más de tres millones de pesos, euros, documentación personal, tarjetas de crédito, llaves de otras cajas de seguridad, ropa de marca, perfumes, un morral con más de 100 mil pesos, un teléfono celular y las llaves de su automóvil.

Policía viuda negra (1)

Debido a los síntomas que presentaba, fue trasladado a un hospital privado de Quilmes, donde los médicos le diagnosticaron un síndrome confusional, compatible con una posible intoxicación.

Qué objetos secuestró la Policía

Durante el procedimiento ordenado por la justicia, el personal policial encontró una gran cantidad de elementos presuntamente vinculados al robo. Entre ellos había cuatro teléfonos celulares, seis relojes masculinos de alta gama, perfumes, dos valijas a nombre de las víctimas, controles remotos, llaves y diversa vestimenta femenina que será analizada en el marco de la investigación. Todos los objetos quedaron secuestrados para la realización de pericias.

La investigación también busca establecer si parte de esos elementos corresponden al hombre asaltado o si podrían estar relacionados con otros delitos cometidos bajo la misma modalidad.

Policía viuda negra

Las cámaras fueron clave

Las imágenes de las cámaras de seguridad resultaron fundamentales para la investigación. Los registros muestran que alrededor de las 3:30 de la madrugada la mujer abandonó el edificio cargando una mochila, dos bolsos y una valija.

Permaneció varios minutos sobre la vereda hasta que, cerca de las 4, un automóvil pasó a buscarla. Subió con todas las pertenencias y se retiró del lugar.

La causa quedó en manos de la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que reunió distintas pruebas hasta identificar un domicilio donde podía encontrarse la sospechosa.

Con autorización del Juzgado de Garantías N° 1 de Quilmes, la Policía realizó un allanamiento durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de Ezeiza, donde finalmente detuvo a la agente de la PSA.

Según publicó Infobae, la mujer había ingresado a la fuerza de seguridad en 2016 y, desde hacía al menos un año, registraba reiteradas ausencias injustificadas en su trabajo, situación que derivó en un sumario administrativo por abandono de servicio. A comienzos de 2026 solicitó una licencia psiquiátrica, condición en la que continuaba cuando ocurrió el robo que ahora la tiene detenida.