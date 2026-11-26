La mayoría de los bancos exigen acreditar ingresos mínimos mensuales que garanticen el pago de la cuota inicial. Los requisitos.

Para muchas personas, dejar de alquilar y cumplir el sueño de la casa propia está atado a los créditos hipotecarios . Y para acceder a ellos, los principales bancos del país exigen varios requisitos . Uno de los más importantes e ineludibles es acreditar determinados ingresos mínimos mensuales que garanticen el cumplimiento de la devolución de las cuotas.

Otra regla general en la mayoría de las entidades financieras es que la primera cuota del préstamo no supere el 25% de los ingresos netos mensuales del solicitante. Es decir, se debe ganar unas cuatro veces el valor de la cuota inicial .

El monto exacto de ingresos depende del valor de la propiedad , el porcentaje que financie el banco, el plazo de devolución elegido y la tasa de interés de la entidad. Muchos de estos bancos permiten sumar ingresos con un cónyuge o familiar directo para alcanzar el monto exigido.

Los créditos hipotecarios, clave para cumplir el sueño de la casa propia.

Cuánto hay que ganar para poder sacar un préstamo hipotecario de $100 millones

La Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos se ubica entre 6,5% y 12% (más el factor UVA). Teniendo en cuenta este dato y la relación entre el tope de 25% de la cuota inicial y los ingresos del solicitante, esto se debe ganar aproximadamente cada mes para la primera cuota de un crédito hipotecario de $100 millones a devolver en 20 y 30 años:

Crédito hipotecario a 20 años

TNA de 6,5%+UVA: cuota inicial de $746.000 e ingresos de $2.980.000 mensuales.

TNA de 7,5%+UVA: cuota inicial de $806.000 e ingresos de $3.220.000 mensuales.

TNA de 8,5%+UVA: cuota inicial de $868.000 e ingresos de $3.470.000 mensuales.

TNA de 9,5%+UVA: cuota inicial de $932.000 e ingresos de $3.730.000 mensuales.

TNA de 12%+UVA: cuota inicial de $1.101.000 e ingresos de $4.400.000 mensuales.

Crédito hipotecario a 30 años

TNA de 6,5%+UVA: cuota inicial de $632.000 e ingresos de $2.530.000 mensuales.

TNA de 7,5%+UVA: cuota inicial de $699.000 e ingresos de $2.800.000 mensuales.

TNA de 8,5%+UVA: cuota inicial de $769.000 e ingresos de $3.080.000 mensuales.

TNA de 9,5%+UVA: cuota inicial de $841.000 e ingresos de $3.360.000 mensuales.

TNA de 12%+UVA: cuota inicial de $1.029.000 e ingresos de $4.110.000 mensuales.

En un crédito hipotecario a 30 años, la cuota mensual es más baja que a 20, pero al terminar la cancelación, se pagarán más intereses en total.

Casi todos los bancos piden ingresos mensuales que cuadripliquen el valor de la cuota inicial.

Los ingresos mínimos que solicitan los bancos

Para acceder a un crédito hipotecario, existen entidades financieras que fijan entre sus requisitos certificar un piso mínimo de ingresos, que van desde alrededor de $850.000 hasta $5 millones mensuales. Algunos de ellos son:

Banco Credicoop : ingresos mínimos de $3.500.000 mensuales.

: ingresos mínimos de $3.500.000 mensuales. Banco Del Sol: ingresos mínimos de $1.000.000 mensuales.

ingresos mínimos de $1.000.000 mensuales. ICBC : ingresos mínimos de $2.000.000 mensuales.

: ingresos mínimos de $2.000.000 mensuales. BBVA : ingreso igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Serían $1.595.200.

: ingreso igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Serían $1.595.200. Santander : ingresos mínimos de $2.240.000 mensuales para compra de vivienda permanente.

: ingresos mínimos de $2.240.000 mensuales para compra de vivienda permanente. Supervielle : ingresos mínimos de $3.000.000 mensuales.

: ingresos mínimos de $3.000.000 mensuales. Comafi : ingresos mínimos de $5.000.000 mensuales.

: ingresos mínimos de $5.000.000 mensuales. Hipotecario : ingresos superiores a 2,2 salarios mínimos, que suman $877.360.

: ingresos superiores a 2,2 salarios mínimos, que suman $877.360. Patagonia: ingresos mínimos de $1.000.000 mensuales.

De todos modos, acreditar estos ingresos mensuales no aseguran el acceso al crédito, ya que -como se dijo anteriormente- la mayoría de los bancos también establecen entre sus condiciones que la primera cuota del préstamo no puede representar más del 25% de los ingresos netos del solicitante o grupo familiar.

Los créditos hipotecarios permiten acceder a la casa propia, pero es importante saber los requisitos.

De cuánto es la cuota inicial de los créditos hipotecarios según cada banco

Este es el monto estimado de la cuota pura inicial a pagar en 20 años por cada 10 mil dólares prestados por los principales bancos (calculado a una cotización de $1.625 por dólar para clientes que acreditan haberes):