Con la presión de la Iglesia, la Cámara Alta tratará este jueves el proyecto que ya cuenta con media sanción desde 2024.

El Senado de la Nación acordó tratar este jueves la Ley de Ludopatía , una iniciativa que podría quedar sancionada si el oficialismo y la oposición llegan a un acuerdo. Se avanzará con el proyecto que Diputados aprobó en 2024 y en paralelo se trabajará en una nueva propuesta para sumar modificaciones a la normativa.

La sesión comenzará al mediodía y también incluirá el proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ). Los jefes de los bloques libertario y justicialista, Patricia Bullrich y José Mayans , firmaron el acta junto a los representantes de las demás fuerzas políticas.

Previo al inicio del debate, las comisiones a cargo del proyecto recibieron a monseñor Raúl Pizarro , secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, quien le pidió a los senadores que avancen con urgencia en el tratamiento de la iniciativa y que prioricen a las personas más vulnerables, especialmente a niñas, niños y adolescentes, por sobre los intereses económicos.

El proyecto aprobado por Diputados busca prohibir la publicidad de las apuestas online y los patrocinios deportivos, además de reforzar los controles para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego. La iniciativa no obtuvo despacho de comisión.

Los acuerdos entre oposición y oficialismo para aprobar la Ley de Ludopatía

Para avanzar con la discusión, la oposición y oficialismo llegaron a un acuerdo. Someter a votación la media sanción que reclama la Iglesia e impulsar y, en paralelo, un proyecto complementario con los ajustes que pretende introducir la Casa Rosada.

A cambio, el peronismo se comprometió a aportar los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de esta segunda iniciativa en la sesión de este jueves. De ser aprobada, deberá continuar su trámite en la Cámara baja.

"Nos pronunciamos por la media sanción de Diputados para que tengamos ley. No se olviden de que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de la reglamentación. Y si quieren mejorar algunos aspectos, lo vemos después. Actuemos en favor de nuestros jóvenes, como dijo el Episcopado", expresó Mayans, jefe del bloque justicialista, tras el pedido de la senadora libertaria.

Aunque la propuesta del espacio libertario y aliados no fue presentada formalmente, Bullrich dio a conocer los principales lineamientos de la iniciativa. Entre los ejes prioritarios para el Gobierno, se encuentran: restringir la publicidad de las apuestas, otorgarle al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la potestad administrativa de bloquear los sitios que operan de manera irregular y reforzar las disposiciones destinadas a proteger a los menores de edad.

Días atrás la Conferencia Episcopal Argentina presentó un documento donde advirtió sobre las consecuencias de las apuestas entre adolescentes y jóvenes, cuestionó las demoras en el tratamiento legislativo y pidió una respuesta concreta frente a una problemática que afecta a numerosas familias.

En este sentido, este miércoles la Iglesia Católica envió a un representante del Episcopado al plenario de comisiones para pedirles, cara a cara, a los senadores que avalaran la media sanción de Diputados.

"Les pido que cuando tengan que tomar una decisión, lo hagan mirando al pueblo, a la gente. Lo primero son las personas y sobre todo los más vulnerables, los niños, los jóvenes, los adolescentes. No la economía. No el juego que atrae a los más poderosos. La decisión que tienen por delante es qué patria queremos. Se juega en lo que hacemos con los más vulnerables", dijo Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado.

Que podría pasar con la suspensión de las PASO

Otra de las propuestas a debatir en la jornada será la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027.

El acuerdo alcanzado entre el oficialismo y distintos bloques aliados incluye también la implementación de Ficha Limpia, que impide postularse a dirigentes con condenas en segunda instancia, la suspensión de las elecciones para representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral prevista en la normativa vigente.

La votación del proyecto necesita una mayoría absoluta ya que modifica la Ley Electoral Nacional y la de los Partidos Políticos. En el oficialismo aseguran que superarán esa mayoría de 37 votos a favor y que estarían cerca de conseguir entre 38 y 40.