Eugenia Quevedo la rompe con un video estreno junto a La Bomba Tucumana: Dr. Psiquiatra y La pollera amarilla

La cordobesa lanzó junto a Gladys “La Bomba” Tucumana dos versiones en vivo de clásicos. El estreno llega antes de su presentación en la ciudad neuquina.

Eugenia Quevedo es la cantante de cuarteto del momento y lanzó un duo con la Bomba Tucumana.

A horas de subir al escenario de la Fiesta Provincial de los Productores de Añelo , Eugenia Quevedo sorprendió con un nuevo lanzamiento junto a Gladys “La Bomba” Tucumana . Las artistas estrenaron las versiones en vivo de “La Pollera Amarilla” y “Dr. Psiquiatra”, dos canciones que compartieron durante su paso por el Movistar Arena y que ahora vuelven a sonar con una combinación de cumbia, cuarteto y mucha fiesta.

El estreno forma parte de los lanzamientos con los que La Banda de Carlitos y Euge Quevedo continúan reviviendo su última presentación en el emblemático escenario de Villa Crespo. La colaboración con La Bomba Tucumana reúne a dos referentes de la música popular argentina en un cruce que apuesta a renovar clásicos que atraviesan generaciones.

Uno de los temas elegidos fue “ La Pollera Amarilla ”, el hit que convirtió a Gladys en una de las figuras más reconocidas de la movida tropical y que, después de más de 30 años, continúa vigente en fiestas, bailes y escenarios de todo el país.

En esta oportunidad, Quevedo y La Bomba unieron sus voces para darle una nueva interpretación al clásico, con la energía característica de sus presentaciones en vivo. La grabación refleja la conexión entre ambas artistas y la respuesta del público en el Movistar Arena.

Pero la colaboración no quedó ahí. Las cantantes también reversionaron “Dr. Psiquiatra”, uno de los grandes éxitos de la artista mexicana Gloria Trevi, en una adaptación al ritmo del cuarteto.

Las dos canciones fueron presentadas en un enganchado que combina los estilos de las intérpretes y recupera parte de lo que fue el show de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo en el estadio porteño.

El lanzamiento se suma a otros registros en vivo que el grupo viene publicando tras su presentación en el Movistar Arena. Uno de los estrenos anteriores fue “Me olvidé de respirar”, interpretado por La Muela junto a Rodrigo Tapari.

Euge Quevedo llega a Añelo con La Banda de Carlitos

El estreno del video se produce en la previa de la presentación de Eugenia Quevedo en la quinta edición de la Fiesta Provincial de los Productores, que se desarrolla en Añelo en el marco de los festejos por los 111 años de la localidad neuquina.

La cantante será una de las principales figuras de la primera jornada, prevista para este viernes 16 de octubre, junto a La Banda de Carlitos. El evento tendrá lugar en el predio municipal y contará con entrada libre y gratuita. Su presentación está programada para la 1.45 de la madrugada, ya sábado.

La grilla del viernes también incluye a Las Pastillas del Abuelo, Indio Lucio Rojas, Kathy López, Estirpe, 3D Tequila de Chile, Abigail y su Conjunto, además de las presentaciones de las escuelas de danzas.

La presencia de Quevedo y La Banda de Carlitos representa uno de los atractivos de una programación que reúne distintos géneros musicales y busca convocar a públicos de diferentes edades.

La grilla de la Fiesta Provincial de los Productores

La celebración continuará el sábado 17 de octubre con una programación encabezada por Soledad Pastorutti y Ke Personajes. También actuarán Sergio Gonal, Campedrinos, Tomás Zacarías y Los Menas, junto con las escuelas de danzas.

La quinta edición de la fiesta se extenderá hasta el domingo 18 de octubre. La propuesta combina espectáculos musicales, actividades culturales y tradiciones locales, con la expectativa de recibir a vecinos y visitantes de distintos puntos de Neuquén y la región.