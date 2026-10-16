La apuesta de provincia: el zapallo vuelve a ganar lugar en la mesa de los neuquinos

Mariano Moreno fue sede del lanzamiento provincial del Concurso Ciudad Zapallo. Con 9 temporadas, el programa del PRODA apuesta a la economía circular y a revalorizar el Valle del Covunco como el mayor valle irrigado de Neuquén.

Mariano Moreno, en el centro neuquino, fue elegida como sede del lanzamiento provincial del Concurso Ciudad Zapallo 2026-2027. Es una propuesta del PRODA que cumple en este ciclo sus 9 temporadas consecutivas.

Con el tiempo, se convirtió en mucho más que un concurso. Es un aliciente clave para la economía circular, la reinvención del trabajo de la tierra y la reivindicación de la agricultura familiar en el Valle del Covunco.

La jornada se realizó este miércoles en el salón del balneario de la localidad con la presencia de los miembros del PRODA. Participaron su director provincial, Aldo González, y el ingeniero Esteban Montero, a cargo de la capacitación. También estuvo presente la directora de Economía Circular de la municipalidad, Carolina Gez.

La iniciativa es una apuesta directa a volver a agacharse a la tierra. En un territorio que tiene todo para producir.

El Valle del Covunco es el mayor valle irrigado de la provincia del Neuquén. Su potencial es enorme. Especialmente en Mariano Moreno y en el paraje Los Hornos.

Justamente de allí es Daniel Panitrull. El último ganador del concurso. Cosechó un zapallo de casi 24 kilos. Una prueba concreta de que con capacitación y cuidado agroecológico se pueden lograr resultados extraordinarios.

Durante el lanzamiento en Mariano Moreno se brindó la capacitación inicial. Se abordaron los cuatro pilares del cultivo: luz, temperatura, agua y suelo.

Se hizo énfasis en la mejora del pozo de plantación. Con la incorporación de materia orgánica. Bajo un enfoque 100% agroecológico. También se enseñaron técnicas de fecundación de la flor femenina para asegurar el cuaje.

Una propuesta que ya sumó a más de 150 vecinos de Mariano Moreno, El Cholar, Loncopué y Chos Malal. Todos recibieron kits con cuatro variedades: gris plomo, alargado, anko y Atlántico gigante.

La alegría de un nuevo lanzamiento

"Estamos muy contentos de lanzar una nueva temporada desde Mariano Moreno", destacó Aldo González, director provincial del PRODA.

"Ciudad Zapallo es un programa noble. Entregamos semillas, pero sobre todo entregamos saberes", explicó en diálogo con LM Neuquén.

"Queremos que el zapallo vuelva a ganar espacio en la mesa de los neuquinos. Que las familias vuelvan a producir su propio alimento. Que los chicos vean de dónde viene lo que comen", agregó.

"Es un cultivo muy generoso. No necesita grandes extensiones. Con un buen pozo y cuidados básicos, da resultados. La respuesta de los vecinos del interior siempre es impresionante. Hay un saber ancestral que se está recuperando", completó González.

La apuesta del municipio de Mariano Moreno

Por su parte la secretaria de hacienda Yanina Huillipan, por el ejecutivo municipal, en su alocución indicó que: "Para nosotros es un orgullo que el PRODA haya elegido a Mariano Moreno para hacer el lanzamiento provincial de tan significativa propuesta del gobierno central", señaló

"Nuestro valle es una potencia productiva. Es el mayor valle irrigado de la provincia. Y a veces nos olvidamos de lo que tenemos a mano", sostuvo con vehemencia.

"Queremos agradecer a todos los productores. Y a aquellos vecinos que se animaron a producir la tierra. A agacharse a la tierra", remarcó.

"La tierra no está muy lejos. Nos puede brindar muchos y muy buenos resultados. Esto es economía circular en su máxima expresión", afirmó.

A su vez dejó una profunda reflexión sobre esta experiencia productiva: "Es producir. Es compartir saberes. Es llevar alimento sano a casa. Como lo hizo Daniel Panitrull en Los Hornos, todos pueden. Ese es el mensaje", concluyó Huillipan.

El cierre del concurso, con ranking y premiación de los zapallos más pesados y destacados, será en mayo de 2027.

A su vez, a nivel local, la Dirección de Economía Circular informó que quienes no pudieron asistir a la presentación formal aún pueden sumarse. Pueden retirar su kit de semillas en sus oficinas. -