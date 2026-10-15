Dos neuquinos fueron al banquillo de la justicia federal y deberán realizar curiosas donaciones

En uno de los casos, un hombre de Junín de los Andes arrastraba una acusación por tenencia de drogas. Mientras tanto, una mujer fue investigada por falsificar un recibo de sueldo.

El hombre que tenía en su casa un poco más de 60 gramos de cocaína.

Dos causas que recayeron en la justicia federal y que tenían como protagonistas a personas con domicilio en las ciudades de Junín de los Andes y Caviahue se resolvieron de forma rápida con propuestas que surgieron de acuerdos entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa.

Uno de los trámites judiciales involucró a un hombre del barrio Lanín de Junín de los Andes . A partir del hallazgo circunstancial de un poco más de 60 gramos de cocaína en su domicilio en un allanamiento realizado el 25 de enero de 2025, fue imputado por infracción a la Ley 23.737, la denominada “ley de drogas”.

Con el objetivo de cerrar el proceso, se desarrolló una audiencia ante el juzgado federal de Zapala y desde el MPF se indicó que habían llegado a un acuerdo conciliatorio con la defensa oficial. Entre otros puntos, el representante de la parte acusadora apuntó que el hombre de Junín había sido imputado por tenencia simple de estupefacientes y que se dispuso una reparación.

De esta forma, apenas cumpla con lo acordado, se va a requerir la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del hombre.

En el allanamiento realizado en 2024 en la casa del comerciante de Senillosa, se incautaron más de dos centenares de envoltorios con cocaína.

Tanto el acusado como la defensa no se opusieron a la propuesta del MPF.

Una antena de Starlink para Gendarmería

Finalmente, el juez federal que presidió la audiencia anticipó que iba a homologar el acuerdo en relación al hombre de Junín de los Andes y que contempla la donación de una antena Starlink a uno de los escuadrones fronterizos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en un plazo de 60 días.

Otro trámite judicial que se resolvió en esta semana en el ámbito de la justicia federal también derivó en la imposición de una donación a una institución.

Falsificación de un recibo de sueldo

En este caso, la causa se abrió por la falsificación de un documento público. La investigación involucraba a una mujer de 36 años, empleada pública de un organismo nacional y que adulteró un certificado de haberes.

A la hora de comentar lo resuelto, el MPF se encargó de adelantar al juez que se iba a avanzar con un acuerdo de reparación.

Por su parte, la imputada y la defensa resaltaron su acompañamiento a la propuesta.

Una donación de 25 litros de lavandina

En concreto, la parte acusadora estableció que la mujer que alteró un certificado de haberes deberá donar un total de 25 litros de lavandina al centro de salud Caviahue.

De esta forma, cuando se realice efectivamente la donación, se declarará la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la mujer.

En la vivienda del hombre de Centenario fueron secuestrados más de 900 gramos de marihuana.

Durante el presente año, varias causas menores por narcotráfico se resolvieron con la imposición de multas o donaciones.

Aporte para el Obispado neuquino

Una de las investigaciones que terminó con un acuerdo tuvo como imputado a un municipal, que enfrentaba un expediente por el hallazgo en su casa del barrio Parque Industrial, de Neuquén capital, de casi 300 gramos de marihuana.

El hombre pudo acceder a una resolución alternativa del conflicto y, si cumple las medidas impuestas, será sobreseído. A la hora de establecer las pautas de conducta, se resolvió que se extiendan durante un año y que haga una donación de 300 mil pesos al Obispado neuquino.

Tanto la defensa como el hombre manifestaron su acuerdo con la propuesta y el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) se encargó de homologarla.