Neuquén busca sumar a empresas de Alemania para potenciar el gas y la diversificación económica

Ante representantes de la Cámara Argentino-Alemana, Rolando Figueroa destacó las oportunidades en Vaca Muerta, turismo y producción local para impulsar nuevas inversiones.

Neuquén busca sumar a empresas alemanas para potenciar el gas y la diversificación económica

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo este jueves, durante una reunión con representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana , que la relación energética con ese país abre oportunidades para las empresas de ambos territorios. Según explicó, Neuquén busca posicionarse con el gas natural licuado (GNL) en los mercados europeos.

“Neuquén tiene más de 100 años de historia en el Oil and gas”, mencionó Figueroa durante el encuentro. El objetivo, según el gobernador, es sumar a empresas alemanas a proyectos junto con compañías neuquinas. La propuesta apunta a que el desarrollo energético incorpore proveedores locales y genere actividad económica en la provincia.

Figueroa insistió en que la cooperación con compañías extranjeras debe apoyarse en empresas locales, ya que las firmas neuquinas pueden actuar como puerta de entrada para nuevos proyectos e inversiones . De esta manera, la estrategia de atracción de capitales busca que las oportunidades derivadas de la relación con Alemania no se limiten a la comercialización de recursos, sino que también impulsen el desarrollo de proveedores y la actividad empresarial dentro de Neuquén.

Neuquén busca diversificar su economía

El gobernador presentó la diversificación productiva como parte de la estrategia provincial para el futuro. Aseguró que Neuquén ya comenzó a construir una etapa económica posterior a Vaca Muerta, el área asociada al desarrollo de hidrocarburos.

El turismo y la producción de bienes primarios fueron algunas de las actividades mencionadas durante la reunión. También destacó el vino como parte de la oferta local e invitó a los visitantes a conocer la provincia, tanto sus bodegas como la zona de Vaca Muerta.

El mandatario resumió su visión con una frase dirigida a los representantes alemanes: “Argentina está acá”.

“La Argentina está acá; lo que más tiene para mostrar la Argentina está en la provincia de Neuquén y para nosotros es una gran responsabilidad, estamos contribuyendo al crecimiento del país”, remarcó Figueroa.

Por otra parte, el gobernador describió a Neuquén como una provincia con seguridad jurídica, estabilidad política y paz social. Señaló que esas condiciones son importantes para generar confianza entre las empresas interesadas en invertir o establecer vínculos comerciales.

El encuentro concluyó con una invitación a recorrer la provincia y conocer sus actividades productivas. La presentación buscó mostrar una oferta que abarca tanto el petróleo y el gas como el turismo, la producción vitivinícola y otras oportunidades de inversión.

Después de la presentación del gobernador, los integrantes de la comitiva alemana destacaron el potencial energético y productivo de Neuquén, así como las posibilidades de cooperación con empresas de la provincia. Coincidieron en la importancia de conocer de primera mano las necesidades del territorio y establecer vínculos con socios locales para concretar proyectos.

Conocer Neuquén en vivo

Aleksandar Medjedovic, director ejecutivo de AHK Argentina, explicó que el propósito de la visita es conocer las condiciones de desarrollo y las necesidades de inversión de la provincia. “La idea es visitar Neuquén, conocer la provincia en vivo, entender cómo se desarrolla su economía y qué necesita en materia de inversiones y otros apoyos”, señaló.

Sobre los sectores que despiertan mayor interés entre los empresarios, indicó: “Lo más interesante para los empresarios es el sector de las materias primas, la energía, el petróleo y el gas”.

También destacó la diversidad de la delegación y las posibilidades de complementariedad entre las compañías participantes. “Tenemos una delegación de distintas industrias, con empresas que también pueden trabajar como proveedoras de las grandes compañías”, precisó.

Por su parte, el representante de la embajada alemana en Argentina, Eike Krebs, consideró que Neuquén ocupa un lugar relevante en los cambios que atraviesan la matriz energética y el desarrollo tecnológico del país.

“Neuquén se ha transformado en el centro de la transformación energética y tecnológica de Argentina”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la visita permitirá conocer otras áreas más allá de los hidrocarburos. “Es importante entender cómo funciona Vaca Muerta, pero también conocer qué hay más allá, como las energías renovables y la investigación”, expresó.

Krebs también remarcó la perspectiva de largo plazo de los vínculos comerciales entre ambos países: “Alemania busca relaciones económicas sostenibles con toda la Argentina”.

El interés en invertir en Neuquén

Por su parte, Juan Carlos Schroeder explicó que la misión reúne a empresas de diferentes dimensiones, desde pequeñas firmas familiares y pymes hasta grandes compañías interesadas en el desarrollo de Vaca Muerta.

Si bien reconoció el potencial de la cadena energética, señaló que las oportunidades también alcanzan a otros sectores. “Las oportunidades están principalmente en la cadena de valor de la energía, pero también en investigación médica y educación”, afirmó.

La coincidencia entre la propuesta provincial y la visión de los empresarios alemanes refleja uno de los principales objetivos del encuentro: vincular a las compañías extranjeras con el entramado productivo neuquino para facilitar su radicación, desarrollar proveedores y generar nuevas oportunidades de negocios.

Finalmente, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó la importancia de recibir a la delegación alemana y presentar las posibilidades de desarrollo de la provincia.

Explicó que durante la reunión se describieron las capacidades de Vaca Muerta y las alternativas que ofrece la provincia para la llegada de capitales. “Es positivo que venga gente con ganas de invertir, que pueda generar actividad económica y empleo para la provincia”, expresó.