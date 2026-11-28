A pesar de tener un trabajo estable, Luciana decidió cambiar de rumbo y convertir su pasión por el buceo en su forma de vida.

La neuquina que cambió el periodismo por el buceo y hoy tiene su propia agencia en Miami

El silencio es una de las cosas que más disfruta Luciana cuando se sumerge en el mar. Abajo, lejos del ruido de la superficie, se escuchan las burbujas, se sienten las vibraciones de los animales y aparece una calma difícil de explicar con palabras. El buceo se convirtió en el mundo que la hizo cambiar de rumbo y al que hoy dedica su vida.

Luciana Maldonado tiene 34 años, nació en Neuquén, estudió Comunicación Social y durante mucho tiempo imaginó su futuro en los medios de comunicación. Su pasión por el fútbol la llevó a querer ser periodista deportiva y, cuando todavía era estudiante, comenzó a abrirse camino rápidamente en ese ámbito.

Hoy, aquella vida quedó completamente atrás. Está instalada en Miami, donde trabaja en el mundo del buceo, acompaña a personas que quieren iniciarse en esa actividad y organiza viajes grupales alrededor del mundo. En su historia hubo varios comienzos desde cero, pero también una búsqueda que se repitió en cada etapa: encontrar un lugar donde sentirse verdaderamente feliz.

De la pasión por el futbol a los primeros pasos en los medios

El fútbol fue una de las primeras grandes pasiones de Luciana. Su papá la llevaba a la cancha desde que era chica y compartían los partidos frente al televisor. En una familia de cinco hermanas y un hermano, ella encontró en ese vínculo una conexión especial con su padre y especialmente con Boca Juniors.

"Tenía 8 años y mi cuarto era todo de Boca", recordó. Ese fanatismo fue mucho más que una pasión futbolera: también despertó su vocación. A los 17 años terminó la secundaria y se fue a La Plata para estudiar Comunicación Social, con la idea de convertirse en periodista deportiva.

A los dos meses de llegar, mientras veía un partido de Boca contra Gimnasia, se cruzó con periodistas de TN y ESPN. A partir de ese encuentro empezó a hacer una pasantía y, poco después, se sumó a trabajar en los medios. Tenía apenas 18 años y ya estaba dando sus primeros pasos como periodista, haciendo entrevistas, coberturas y reportes.

Durante cuatro años combinó el trabajo con la facultad. La experiencia que había soñado desde chica se convirtió en su rutina: podía estar cursando y recibir un llamado para salir a cubrir una noticia. A veces la pasaban a buscar directamente por la universidad para ir a trabajar.

Cuando terminó la carrera, sin embargo, se encontró agotada. Había conseguido el éxito desde muy joven, pero sentía que se había perdido parte de la experiencia universitaria y que necesitaba hacer algo diferente.

El regreso a Neuquén y un nuevo rumbo

Durante sus años universitarios, Luciana se había acercado a la espiritualidad, practicaba Reiki y se había formado en registros akáshicos. Con ganas de viajar y tomarse un tiempo alejada de la vorágine que atravesaba, decidió hacer una pausa de seis meses en Estados Unidos. Después regresó a Neuquén, aunque ya no sentía ganas de volver al periodismo.

De vuelta en su ciudad, comenzó a trabajar como mano derecha de un diputado. Se alejó de las cámaras y de las coberturas deportivas para meterse en un ámbito completamente distinto, con otra rutina y nuevas responsabilidades.

Durante un tiempo encontró estabilidad, pero a los 24 años volvió a sentir que algo le faltaba. No se encontraba del todo feliz con la vida que llevaba y empezó a pensar en viajar nuevamente, esta vez con una búsqueda más personal.

La decisión llegó con un viaje a Indonesia, donde se fue a realizar un instructorado de yoga. Allí, en una playa, conoció a personas que la invitaron a probar buceo. Lo que comenzó como una actividad nueva terminó convirtiéndose en un punto de inflexión.

Su primer recuerdo bajo el agua es el encuentro con una tortuga. El animal se acercó y ella sintió una emoción que todavía le cuesta describir. "Me vibró todo el cuerpo energéticamente", contó. La experiencia le despertó una curiosidad que rápidamente se transformó en ganas de conocer más sobre ese universo.

México, una vida completamente distinta

Después de aquella primera experiencia bajo el agua, Luciana empezó a averiguar cómo podía convertir esa sensación en algo más que un recuerdo. Un amigo que vivía en Playa del Carmen, México, y trabajaba en buceo le explicó cómo era la formación y qué necesitaba para dedicarse a esa actividad. La posibilidad empezó a tomar forma y, con ella, también la idea de dejar atrás la vida que había construido en Neuquén.

La decisión implicaba dejar un mundo conocido para lanzarse a otro del que todavía no sabía demasiado. Hasta entonces, su rutina había estado marcada por la formalidad de la Legislatura, la ropa de oficina y los tacos. Ahora se preparaba para mudarse a México y empezar de nuevo, sin tener del todo claro cómo iba a sostenerse.

Viajó a Playa del Carmen para hacer su primera certificación de buceo. Pero no necesitó demasiado tiempo para saber que había encontrado algo distinto. Apenas terminó el curso, tuvo una certeza: quería dedicarse a eso. "Yo no sabía si se podía vivir de eso, pero me di cuenta de que era a lo que me quería dedicar", recordó.

Regresó a Neuquén, organizó su salida y volvió a México, esta vez para quedarse. La vida que encontró estaba muy lejos de la anterior: alquiló una casa en medio de la selva, se movía en bicicleta y pasaba gran parte de sus días descalza, entre el buceo y sus amigos. En poco tiempo, había cambiado la oficina por el mar y la rutina por una vida completamente diferente.

En un año completó toda su formación como buceadora. No fue solamente un cambio de trabajo o de lugar de residencia. También cambió su manera de vivir, de relacionarse con el entorno y de entender qué quería para ella. "Me cambió la vida 100%", resumió.

Volver a empezar en Miami

Después de tres años en México, Luciana sintió que era momento de buscar un nuevo desafío. Eligió Miami, una ciudad en la que ya había vivido durante un tiempo y donde tenía amigos. Aunque el destino no le era completamente desconocido, la esperaba otro comienzo: todavía no tenía la documentación necesaria para establecerse y se propuso conseguir la residencia. El trámite le llevó ocho meses.

Una vez resuelta esa etapa, comenzó a trabajar en una tienda de buceo. Estuvo allí cerca de dos años, hasta que volvió a sentir que había llegado a un techo y que necesitaba dar un paso más. Esta vez, en lugar de buscar otra oportunidad, decidió crearla: puso en marcha su propia agencia de viajes y empezó a vincularse con distintas marcas.

En 2024 llegó un reconocimiento importante. PADI (Asociación Profesional de Instructores de Buceo), una de las organizaciones más importantes del sector, la nombró embajadora. Así se convirtió en la primera mujer argentina en ocupar ese lugar. A partir de entonces, amplió su trabajo con marcas relacionadas con el buceo y las actividades al aire libre. También fue contratada para trabajar en una película de Netflix sobre apnea, una disciplina conocida como free diving.

Hoy, buena parte de su actividad en Miami está enfocada en acompañar a personas que sueñan con bucear con tiburones, pero todavía no tienen experiencia. Para ellas creó un programa que comienza desde cero y las prepara para llegar a esa instancia. El proceso puede llevar entre uno y dos meses, de acuerdo con los tiempos y las necesidades de cada participante.

Otra parte de su proyecto son los viajes grupales a distintos rincones del mundo. Entre los destinos que organiza se encuentran México, Indonesia, las islas Galápagos y Egipto. Son expediciones en barcos conocidos como vida a bordo: durante siete o diez días, los viajeros conviven en la embarcación, cuentan con camarotes y una tripulación que se ocupa de las comidas y las tareas a bordo, y realizan varias inmersiones por jornada.

La modalidad permite llegar a zonas alejadas de la costa y explorar sectores de mar abierto a los que sería difícil acceder de otra manera. Así, lo que empezó como una pasión personal terminó convirtiéndose en el centro de su trabajo. Hoy no solo dedica sus días al buceo, sino que también organiza experiencias para que otras personas puedan descubrir ese mismo mundo.

El silencio, los animales y una forma de sentirse plena

Hay una frase que Luciana lleva tatuada en la piel y repite como un mantra: "la magia del silencio". Se la hizo en una etapa vinculada al Reiki, pero hoy siente que representa mucho más su relación con el buceo.

Debajo del agua no se puede hablar. Y aunque existen máscaras que permiten comunicarse, prefiere no incorporarlas en sus viajes. Disfruta de escuchar el ensordecedor silencio del mar, las burbujas y los animales. En el caso de las ballenas, cuenta, las vibraciones pueden sentirse en todo el cuerpo.

Para ella, bucear es una forma de meditación. Una experiencia que requiere estar tranquila, conectarse con el entorno y dejar de lado el ruido de la vida cotidiana. A veces, esa conexión también trae encuentros inesperados.

Hace unas semanas pidió mentalmente ver delfines durante una inmersión. Cinco minutos después, aparecieron tres frente a ella. No se trata de algo que pueda explicar, sino de esas experiencias que le hacen sentir que está exactamente donde quiere estar.

"Me siento la persona más feliz del mundo", dijo. Al salir del agua, asegura que hay momentos en los que no puede creer lo que vivió y que esa felicidad se le nota hasta en la cara.

Esa sensación también cambió su manera de mirar el éxito. En otro momento, cuando trabajaba en televisión, estaba más pendiente de su apariencia y de la exposición. Hoy siente que esas preocupaciones quedaron atrás. No necesita que un canal la convoque ni que una marca la elija para sentirse bien con lo que hace.

Una pausa tan inesperada como necesaria

Hace unos meses, una situación de salud la obligó a frenar. Luciana descubrió que tenía un foramen oval permeable (PFO), una condición cardíaca que puede permitir el paso de gases hacia la circulación y aumentar ciertos riesgos para quienes bucean. El diagnóstico llegó después de sufrir una descompresión, por la que debió permanecer siete horas en una cámara hiperbárica.

Hasta ese momento, llevaba un ritmo muy intenso: podía realizar entre 12 y 16 inmersiones por semana, con jornadas de dos o hasta cuatro buceos, además del entrenamiento diario en el gimnasio. La noticia la obligó a modificar por completo su rutina y a tomar precauciones.

Ahora bucea una vez por semana y de manera conservadora mientras evalúa con sus médicos el tratamiento. También dedica más tiempo al gimnasio, al trabajo administrativo de su compañía de buceo, a los proyectos con marcas y a la organización de los próximos viajes.

Lejos de vivirlo únicamente como una limitación, encontró en ese freno una oportunidad para revisar su ritmo. Por su energía y por la manera en que suele lanzarse a nuevos desafíos, siente que necesitaba aprender a parar. Está en una etapa más tranquila, enfocada también en su marca personal y en reencontrarse con un equilibrio.

"Hay un mundo allá abajo totalmente distinto"

A quienes tienen ganas de bucear, pero nunca se animaron, Luciana les habla también desde su experiencia con los cambios de vida. Sabe que muchas personas le escriben para preguntarle cómo hizo para irse, vivir afuera o empezar de nuevo. Y su respuesta no se limita al mar.

"Uno se tiene que animar en la vida", sostiene. Cree que muchas veces los miedos son los que impiden tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de una persona. En el buceo, esos temores aparecen de manera muy concreta: el miedo, la ansiedad o las inseguridades que cada uno lleva consigo.

Por eso, enseñar no es solamente acompañar a alguien a sumergirse. También implica ayudarlo a atravesar lo que le pasa cuando está bajo el agua. Luciana siente que esa actividad puede ser sanadora y que, con el tiempo, permite descubrir una conexión con uno mismo que va mucho más allá del deporte.

No promete que sea fácil. Al contrario, cree que al principio puede costar mucho y que la tranquilidad llega después, cuando la persona logra sentirse segura. Pero insiste en que existe un mundo completamente distinto debajo del agua, difícil de explicar hasta que se vive.

Ese mundo fue el que la encontró en Indonesia, la llevó a México, la instaló en Miami y le hizo replantear qué quería para su vida. Después de pasar por los medios, la política, los viajes y varios comienzos, Luciana encontró en el buceo una forma de sentirse plena. Y, aunque todavía tiene destinos pendientes, hoy sabe que buena parte de la vida que buscaba está allí, bajo el mar, cada vez que se sumerge.