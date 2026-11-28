Ya vendió alrededor de 80 unidades y, tras comprobar el potencial del material, proyecta fabricar aislantes para la construcción.

Un estudiante de la UNCo convierte lana ovina en bolsas de dormir y apuesta a la producción local

Hay ideas que nacen de observar aquello que otros dejan de lado. Una materia prima que no encuentra compradores, una necesidad sin resolver y la inquietud de buscar nuevas alternativas pueden convertirse en el punto de partida de un proyecto que va mucho más allá del producto final.

Santiago Goicoechea tiene 33 años, nació en Los Menucos, Río Negro, y hace 12 años vive en Neuquén, donde estudia Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ).

A partir de una problemática que observó en la región patagónica, comenzó a desarrollar una iniciativa que combina sustentabilidad, producción local y generación de trabajo. Hoy, su emprendimiento ya lleva vendidas alrededor de 80 bolsas de dormir confeccionadas con lana ovina y busca avanzar hacia nuevos productos.

Una idea de producción sustentable

La iniciativa surgió al observar la realidad de los pequeños productores ovinos de la Patagonia. Muchos no cuentan con los recursos necesarios para invertir en mejorar la calidad de sus carneros y obtener una lana con la finura que exige el mercado textil. Como consecuencia, parte de esa producción queda afuera del circuito comercial y termina desperdiciándose.

"Quedan afuera del negocio y es materia prima que se desperdicia. Se tira, se entierra o se quema", explicó Santiago.

Frente a esa situación, empezó a preguntarse qué otros usos podía tener esa lana. La respuesta llegó desde su formación como estudiante de Ingeniería Civil: aprovechar sus propiedades naturales para fabricar aislantes térmicos y acústicos destinados a la construcción.

"Gracias a la universidad tuve las herramientas y se despertó esa inquietud de decir: lo que aprendo acá lo debo aplicar afuera", contó.

La idea comenzó a tomar forma durante quinto año de la carrera, cuando cursaba Organización y Evaluación de Proyectos. La materia proponía desarrollar una iniciativa, estudiar su contexto, analizar sus posibilidades y determinar su viabilidad económica.

Santiago les propuso a sus compañeros trabajar sobre aquella idea que llevaba un tiempo pensando. El grupo aceptó y la cursada se convirtió en una oportunidad para investigar y darle una estructura al proyecto. La respuesta de los docentes también fue positiva: después de la presentación final, le recomendaron que continuara desarrollándolo fuera de la universidad.

Sin embargo, a pesar de que la idea era viable, fabricar aislantes requería una inversión importante en maquinaria. Para no abandonar el objetivo por falta de recursos, decidió avanzar de a poco y buscar un primer producto que le permitiera poner en marcha la iniciativa. Así surgió la posibilidad de fabricar bolsas de dormir con lana ovina.

Más de 80 unidades vendidas

El desarrollo fue un desafío. Santiago se estaba introduciendo en un rubro que desconocía y tuvo que aprender sobre materiales, confección y procesos productivos. Durante varios meses trabajó para encontrar la forma de transformar la lana en un relleno que ofreciera abrigo y comodidad.

Maria Isabel Sanchez

En ese camino contó con el acompañamiento de su mamá y de otras mujeres emprendedoras que se sumaron al proyecto y fueron fundamentales para que aquella primera idea pudiera convertirse en un producto terminado.

"Fue un trabajo de varios meses hasta poder conformar la bolsa de dormir. Yo no dormía pensando en cómo se iba a ver", recordó.

Las bolsas están confeccionadas con lana como material de relleno y fueron pensadas para ofrecer un buen rendimiento térmico en las condiciones climáticas de la Patagonia. Cada unidad pesa aproximadamente 1,4 kilogramos, tiene dos metros de largo y 70 centímetros de ancho.

Según detalló Santiago, el rango de confort térmico informado para el producto va de -0,8 a -10,8 grados. También destacó la calidad de los materiales y el resultado de la confección, que considera comparable con el de marcas reconocidas del rubro.

"Si la gente no mirara la marca y yo le diera la bolsa de dormir, pensaría que es de una de las primeras marcas. Estoy seguro porque estamos compitiendo en calidad", aseguró.

Hasta el momento, ECOAISLA lleva vendidas alrededor de 80 bolsas de dormir. Además, el emprendimiento incorporó una nueva línea de productos: loncheras que también utilizan lana ovina para conservar la temperatura.

Un proyecto que da trabajo a mujeres emprendedoras

La sustentabilidad es uno de los pilares de la iniciativa, pero no el único. ECOAISLA también tiene una dimensión social y económica que se refleja en las personas que participan de su desarrollo.

Actualmente, cuatro mujeres forman parte del proceso productivo. Dos se encargan de lavar y cardar la lana, otra participa en la confección de las bolsas de dormir y una cuarta está dedicada a la elaboración de las loncheras.

Maria Isabel Sanchez

De esta manera, el proyecto no solo busca aprovechar una materia prima que de otro modo podría desperdiciarse, sino también generar oportunidades de trabajo para otras personas.

Santiago reconoce que, al comienzo, una de sus mayores dudas estaba vinculada con la viabilidad económica. Había que comprobar que el proyecto pudiera sostenerse, cubrir sus costos y convertirse en una actividad que permitiera generar ingresos.

"Lo más gratificante es que uno puede generar ingresos para otras personas. Si hiciera todo solamente por mí, ya lo hubiese dejado", confesó.

Y agregó que ver cómo el emprendimiento ayuda a otras mujeres a sostener sus hogares es lo que le da fuerzas para continuar, incluso cuando las exigencias de combinar el trabajo, la universidad y la producción se vuelven difíciles. Por eso, define a ECOAISLA como un proyecto de triple impacto: ambiental, social y económico.

El valor de producir en la Patagonia y cuidar la soberanía

Para Santiago, aprovechar la lana ovina también implica mirar más allá de la fabricación de un producto. Su intención es contribuir a fortalecer una actividad productiva que tiene una importancia histórica y territorial para distintas localidades de la Patagonia.

La posibilidad de comprarles directamente a los pequeños productores representa una alternativa frente a las dificultades que atraviesan quienes no pueden competir en el mercado textil tradicional. "Si al pequeño productor le podés mejorar el precio que le pagan en una barraca, o incluso igualarlo, y podés comprarle en cualquier etapa del año, le favorece", explicó.

En su mirada, la continuidad de la actividad ovina también tiene consecuencias que exceden lo económico. Santiago mencionó la importancia de sostener los establecimientos rurales. "Si el campo y la ganadería ovina dejan de existir, van a quedar muchos campos deshabitados. Muchos están en zonas que son linderas a la frontera", señaló.

Por eso, considera que la lana es una materia prima noble que puede aprovecharse de muchas maneras, incluso cuando no reúne las condiciones que exige el mercado. Su apuesta es que la Patagonia no se limite a producir y comercializar materia prima, sino que también pueda transformarla y desarrollar productos propios.

"Soy un convencido de que del país tienen que salir productos, no solamente materia prima", sostuvo.

El objetivo inicial: fabricar aislantes para la construcción

Aunque las bolsas de dormir y las loncheras hoy ocupan buena parte de su tiempo, Santiago no perdió de vista el objetivo que dio origen a ECOAISLA: fabricar aislantes térmicos y acústicos para la construcción.

Para concretarlo necesita incorporar maquinaria y realizar una inversión considerable, un paso que todavía no puede afrontar con los recursos actuales del emprendimiento. Por eso, evalúa distintas alternativas de financiamiento y líneas de crédito que le permitan avanzar hacia esa etapa.

"Veo el proyecto con un crecimiento exponencial. Veo la marca asentada de acá a pocos años, reconocida al menos en la región patagónica y por qué no en el resto del país", expresó.

Mientras tanto, continúa desarrollando nuevos productos y trabajando para fortalecer la producción. La intención es mantener las bolsas de dormir y las loncheras, al mismo tiempo que avanza hacia la fabricación de los aislantes que imaginó desde el comienzo.

El sueño de un chico que quería ser ingeniero

Detrás del emprendedor también está aquel chico que soñaba con trabajar en una obra. Su papá pasó gran parte de su vida laboral en una hormigonera y después en una empresa vial. Santiago recuerda que, durante una etapa de su infancia, incluso vivieron en el lugar donde su padre trabajaba como sereno.

Ese vínculo con la construcción alimentó su interés por la ingeniería. Hoy, a sus 33 años, está a seis finales de alcanzar aquel título que tanto deseaba. "Amo la ingeniería civil, amo lo que es construir y amo crear. Desde muy chiquito tenía ese sueño de ser ingeniero, de meterme adentro de esas botas gigantes, tener ese casquito blanco", contó.

Actualmente, además de desarrollar su emprendimiento, trabaja como coordinador operativo del Parque Industrial de Neuquén y continúa con sus estudios. Reconoce que sostener tantas actividades demanda tiempo y dedicación, pero también encuentra una motivación especial en la posibilidad de construir algo propio.

Maria Isabel Sanchez

Se define como un gran soñador y asegura que siempre tuvo la inquietud de pensar qué podía mejorarse o qué cosas nuevas podían hacerse. Esa misma curiosidad es la que busca transmitirles a otros jóvenes.

Para él, la formación universitaria no debería limitarse a preparar profesionales para ingresar a grandes compañías, sino también brindarles herramientas para desarrollar sus propias empresas y generar fuentes de trabajo. "La universidad pública no puede desaparecer nunca", sostuvo.

A Santiago le queda muy poco para recibirse de ingeniero civil. Mientras tanto, sigue trabajando, estudiando y apostando por una idea que comenzó con una pregunta: qué hacer con una lana que se desperdiciaba. Hoy, esa respuesta se traduce en productos innovadores, puestos de trabajo y una apuesta por agregar valor a los recursos de la Patagonia.