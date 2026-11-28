Dejó su trabajo y se mudó con su familia para formarse en aquello que la apasiona desde niña. Para Rayen Carrupan, Moncho Águila es identidad y la cocina, una forma de encenderla.

El aroma a pan tibio es de los recuerdos más presentes que Rayen Carrupan trae de su infancia. Sus padres tenían una panadería: una novedad para Paso Aguerre , la pequeña localidad del centro de la provincia, que estaba acostumbrada a amasar y a hornear su propio pan. Se crio entre harina y hornallas, mirando de cerca cómo algo tan íntimo, un ritual tan familiar, podía convertirse en un servicio sin perder lo esencial. Porque que nadie diga que Raúl Carrupan y Cristina Riquelme se andaban con cosas raras: apenas algún aditivo, como demandaba el negocio.

Eso y el fuego que atenuaba el invierno en la chacra del abuelo donde vivían y que, sobre todo, se encendía con fuerza en el patio los días de elecciones, cuando Don Martín Carrupan volvía feliz de haber podido votar y empezaba el ritual del asado. Cordero, chivo, vaca, piche, choique: la carne era una circunstancia si se hacía sabrosa como sabían. Entonces su hijo Raúl apuraba el tinto, sacaba la guitarra y empezaba a cantar las milongas camperas que siempre compuso. Cada tanto paraba a contar sus historias de niño, cuando andaba con su padre por los campamentos de Vialidad. Mientras los hombres grandes abrían caminos, él se hacía cocinero por necesidad y oficio.

Un día, andaban todos chiviando en el campo. Iban a hacer un asado, así que salieron a juntar leña. Cuando Rayen volvió con sus ramas, el abuelo Martín ya había encendido el fuego. Con los ojos perdidos en las llamas y sin girarse, señaló la carne fresca:

—Ahí tiene, mhija, sálelo y póngalo en la parrilla que el asado es suyo.

Por esos días de infancia, Rayen aprendió a cocinar con ganas y con destino. Pero fue muchos años después cuando decidió hacer de la cocina su trabajo, su pasión y su siembra.

Rayen cocina

Tenía mano para la cocina. Disfrutaba cocinar y podía darse cuenta de su talento. A pedido de sus vecinos, cuando terminó la secundaria empezó a trabajar informalmente con La Paisana, una línea de conservas que hacía en su casa y eran un éxito en el pueblo. La cocina era un pasatiempo, lo que podía permitirse, entre las responsabilidades cotidianas: la crianza de su hijo pequeño, su trabajo como maestranza en una empresa tercerizada que limpiaba el EPEN y la construcción de su casa.

Hasta que un día, cuando su hijo estuvo un poquito más grande y ella juntó el valor y las ganas suficientes, le propuso a su pareja irse a vivir a Picún Leufú. No importaba que no tuviera un trabajo seguro: ella sabía cocinar y ahí quizá podían animarse a probar suerte. Sobre todo, iba a estar un poco más cerca de El Chocón, donde habían anunciado que abrirían la primer Tecnicatura Superior en Gastronomía de la zona.

Guardaron todo en cajas y se fueron a la aventura. Alquilaron una casa con cocina grande y, con el mismo envión con el que habían llegado hasta ahí, Rayen creó Rayen Cocina (@rayencocinaa). Al principio, vendían viandas. Con el tiempo, se corrió la bola de que los productos eran muy buenos y Rayen comenzó a hacer eventos. Recuerda que la primera oportunidad fue una fiesta para setenta personas, a la que llevó tablas de fiambres y sus increíbles conservas. Hoy solo sostiene las viandas semanales para sus clientes más fieles. Encontró que cocinar los fines de semana no sólo le permitía optimizar los tiempos, organizar la economía familiar, sino también aportarle un plus a su cocina: esa identidad que había amasado de niña y que ahora ponía a jugar en sus platos.

Mientras trabajaba a destajo en su emprendimiento, Rayen empezó a estudiar Gastronomía en El Chocón. Nunca lo había proyectado: la educación superior no siempre es un sueño posible, siquiera imaginado, para las muchas personas que habitan los parajes neuquinos. Pero ahí estaba. Era el año 2023, por entonces el ministro de Gobierno y Educación era Osvaldo Llancafilo y el intendente, Nicolás Di Fonzo. Se anotaron 40 personas de la localidad y de distintos lugares aledaños, aunque eso implicara para muchos viajar kilómetros y kilómetros.

Rayen iba a dedo. Los días que tocaba viajar, ponía en sus estados de Whatsapp que compartía gastos y era una gran cebadora de mates. Eran 60 kilómetros de ida, pero a veces se volvían una odisea. Hasta que logró tramitar el boleto estudiantil gratuito, que había entrado en vigencia ese mismo año y le permitió poder tomar colectivo y viajar a estudiar.

Fueron tres años intensos. Este octubre, después de haber viajado más de 13 mil kilómetros, recibió su título de técnica en gastronomía.

Cocina con identidad

De la mano de la cocina, Rayen recorre las fiestas populares de la provincia donde suele encender los fuegos para ofrecer sus empanadas de ñaco, carne, chivo o cordero, o sus asados a lo Carrupan. Es un espacio que valora más allá de lo económico, aunque es de mucha importancia para ella y para los pueblos. Ahí se encuentra con el criancero, con las ñañas y sus recetas ancestrales de las que sigue aprendiendo. Ahí se encuentra con la música y con el Neuquén en el que le gusta mirarse como un espejo.

Rayen dice que siempre está aprendiendo. Nombra a los chefs que son parte del sello de gastronomía neuquina y a la campeona de empanadas Gachi Caffa. Para ella, siempre es una alegría que la inviten a cocinar: una escuela del compartir.

Hace unos días estuvo también en el Festival Mongekomen en Curarrehue, Chile, dedicado a la gastronomía mapuche.

—Cada vez que hablamos de gastronomía ancestral, de cocinar con nuestros productos, con lo que nos ofrece la tierra, es una forma de cuidar lo nuestro. Por ejemplo, el piñón. Hablar del Pehuen es nombrar al mapuche, a la gente de la tierra y reconocer la importancia de cuidar nuestro árbol milenario. Es ver lo que subyace, lo que nos sostiene.

—¿Qué cosas son necesarias en la cocina neuquina? ¿Qué es innegociable?

—Los crianceros, la gente que hace huertas, la gente que produce. Por ejemplo, yo tengo a Norma López del Sauce, yo amo el ñaco de ella, ella prepara la tierra, siembra el trigo, lo cosecha, hace mote y hace ñaco. Mi cocina no sería posible sin su forma de amar la tierra.

Rayen de Paso Aguerre

Los Carrupan llegaron a Paso Aguerre desde Zaina Yegua, un paraje a unos 20 kilómetros de Piedra del Águila, territorio de la comunidad mapuche Ancatruz, y rápidamente se hicieron del pueblo. Rayen nació y se crió ahí. Es bailarina de folklore desde la cuna; una niña que conoció a sus grandes amores en la infancia: la cocina y la danza. Todos los días fantasea con la idea de volver a casa y poder vivir de la cocina en su pueblo. Ese ímpetu lo pone sobre la mesa cuando tiene que hablar de ella:

—Me gusta decir que soy cocinera del Neuquén profundo. Paso Aguerre es el corazón de Neuquén. Lo digo con la honra de haber nacido ahí. La misma que ser mapuche: poder reconocer mis raíces.

—¿Y qué significa haber nacido en la tierra de Moncho Águila, la cuna del primer soldado conscripto caído en Malvinas?

—Siempre digo que es un orgullo, porque cada vez que digo que soy de Paso Aguerre, tengo que nombrarlo al Moncho. Y no lo nombro con pesar: me siento importante al hacerlo.

—¿Es parte de la identidad?

—Es parte mía, como el fuego.