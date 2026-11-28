La capital provincial trepó a las 19 de este sábado al puesto número uno del ranking de temperaturas del SMN.

Por tercera jornada consecutiva, Neuquén se convirtió en la ciudad más calurosa del país, de acuerdo al ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

A diferencia de los dos días previos, que fue a lo largo de toda la jornada que lideraron el ranking, este sábado Neuquén poco a poco fue escalando hasta llegar a las 18 al puesto número uno al alcanzar los 34,6 grados.

A las 16 estaba en el octavo puesto, con 34,2 grados, contra los 36,1 grados con los que lideraba la ciudad de Bahía Blanca. A las 17, Neuquén estaba en quinto lugar con 34,4 grados; a las 18 estaba primera junto a la ciudad de La Rioja con 34,6 grados. A las 19 lideraba sola con los 34 grados con los que castigó a los neuquinos en este inicio de fin de semana.

La ola de calor comenzó este último jueves y terminará este domingo con una temperatura máxima de 34 grados en la ciudad y zona de influencia. En tanto que la mínima se registrará por la mañana con 19 grados bajo un cielo parcialmente nublado durante gran parte del domingo. Hacia la noche, se prevé viento entre 32 y 41 grados con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El calor se hará sentir con fuerza este domingo en Neuquén.

Seguridad balnearia

El operativo de seguridad balenaria en la ciudad comenzó el pasado 15 de noviembre y aunque todavía funciona con el esquema de pretemporada, la demanda que se registra en las costas del Limay ya obligó a realizar modificaciones.

"Los balnearios ya están completos, cosa que nos sorprende porque estamos en noviembre. Esta ola de calor hay que atenderla", señaló el director de Seguridad Balnearia de la Municipalidad de Neuquén, Gabriel Rambado en declaraciones a LU5. E indiocó que este jueves recorrió distintos sectores de la costa para evaluar el funcionamiento del dispositivo y las necesidades de refuerzo de cara a las jornadas de altas temperaturas.

Maria Isabel Sanchez

A pesar de la ola de calor, piden evitar zonas no habilitadas para bañarse

Uno de los principales pedidos del responsable del operativo está dirigido a quienes se acercan al río y eligen sectores que no cuentan con cobertura de guardavidas. Rambado mencionó especialmente lo que ocurre en zonas como Solalique, donde observó familias instaladas para pasar la tarde sin advertir los riesgos que implica estar cerca de sectores profundos.

"Había una mamá con dos pequeños tomando mate debajo de un gazebo. Está todo bien, pero son zonas que no están habilitadas y tienen profundidades de seis metros a la orilla en algunos sectores", explicó el funcionario esta semana.