De la eliminación de las elecciones intermedias, al diálogo con todos los espacios representativos. Cómo el jefe comunal transformó la administración municipal, con representatividad de todos los sectores, y prepara su próxima jugada política

En el sur del país, para hablar de reseteo, de reformas políticas y de administración presupuestaria con superávit año tras año, sin lugar a dudas hay que poner el foco sobre lo ocurrido en la capital de la provincia de Neuquén durante los últimos siete años. Fue el tiempo suficiente que le demandó al intendente Mariano Gaido implementar un paquete de reformas políticas y de reformulación en el manejo y destino de los fondos públicos de la comuna.

La apuesta la puso en funcionamiento ni bien asumió en diciembre de 2019 y desde entonces no se ha separado un solo milímetro del rumbo trazado. Gaido es, quizás, el dirigente político de este primer cuarto de milenio que supo sintonizar con las sensaciones de la sociedad y lo que estaba demandando: menos plata fácil para la industria y la propaladora política, y más recursos a disposición de los vecinos.

La oportunidad del reseteo político en la capital provincial llegó cuatro años antes del fenómeno que se daría a nivel provincial, con Rolando Figueroa llegando en abril a la gobernación de la mano de Comunidad, y con Javier Milei alcanzando, en noviembre, la Presidencia de la Nación a través de La Libertad Avanza.

Podríamos decir que Gaido en sus primeros dos años de mandato forjó las bases políticas y administrativas que lo llevaron al presente actual: dos períodos consecutivos de gobierno con superávit fiscal ininterrumpido y una administración que no amplió el número de empleados permanentes en siete años de gestión. También es justo señalar que se trata del mandatario comunal con mayor cantidad de dinero invertido en obra, infraestructura y servicios públicos por habitante. Los datos son tan contundentes que hasta encumbrados referentes del gobierno nacional lo reconocen puertas adentro. También había ocurrido entre 2019 y 2023, cuando Nación estaba en manos del peronismo.

En la dinámica política de Neuquén, donde los tiempos electorales suelen adelantarse al calendario nacional, su figura ocupa hoy el centro del tablero. Al frente de la capital más pujante de la Patagonia y corazón urbano de Vaca Muerta, su conducción actual no se explica únicamente por la coyuntura, sino por un proceso de construcción y ordenamiento que comenzó en 2019.

Para entender este presente, hay que remontarse al 22 de septiembre de aquel año. Ese domingo, Gaido quebró dos décadas de hegemonía de Horacio "Pechi" Quiroga en la ciudad al imponerse con el 39,7% de los votos, respaldado por un frente electoral con 14 listas colectoras. Ese entramado inicial ya mostraba una matriz distinta. Contenía desde expresiones de la centroderecha hasta sectores de la centroizquierda, e incluso marcó un hito institucional al abrirle por primera vez un espacio real de participación a un partido concebido desde la fe cristiana evangélica.

La transición hacia el 10 de diciembre de aquel año estuvo atravesada por un hecho doloroso que marcó a la dirigencia local. Antes de su fallecimiento el 12 de octubre, "Pechi" Quiroga mantuvo conversaciones en privado con el intendente electo. Ambos dirigentes proyectaban un traspaso de mando ordenado y simbólico, un gesto de madurez democrática que Quiroga anhelaba concretar personalmente, pero que la enfermedad impidió. Este cronista es portador de parte de las charlas que ambos mantuvieron, del respeto y afecto que se dispensaban. Fueron ellos, en distintos momentos quienes abordaron el contenido de esas charlas. Había una gran admiración de Pechi hacia Gaido. “Es guapo, emprendedor y no le afloja ni abajo del agua. Va a andar muy bien. Tiene que elegir un buen secretario de Hacienda. Ahí está el secreto”, comentó Pechi a este cronista la última noche de su vida.

El actual intendente, no tuvo más que palabras elogiosas sobre su antecesor y lo bien que lo trató en la transición mostrando cada detalle de los números del presupuestos y los sectores más mañosos de la administración comunal.

Hay muchos detalles de aquellas charlas, entre ambos, pero serán parte del silencio del que ya no está, del actual mandatario y de este humilde escriba.

Ya en el Palacio Municipal, Gaido impulsó lo que en los pasillos de la comuna definen como un verdadero reseteo político y administrativo. La conformación de un gabinete pluripartidario fue el primer paso de una reforma puertas adentro que modificó la relación con el personal municipal. La gestión decidió blanquear a la totalidad de los trabajadores que revistaban en condiciones precarias, muchos de ellos atados a contratos que vencían cada seis meses y que habían atravesado distintas administraciones sin estabilidad. En paralelo, aplicó un estricto congelamiento en el ingreso de personal y de nuevos contratados para mantener equilibrada la estructura del Estado.

Ese ordenamiento interno tuvo un objetivo financiero concreto: reorientar los recursos corrientes para volcarlos a políticas de Estado con impacto directo en los barrios. Bajo esa premisa nació el plan de obra pública, infraestructura y servicios más ambicioso en la historia de la ciudad y de la provincia, transformando la fisonomía urbana al ritmo del crecimiento demográfico.

En el plano institucional, el jefe comunal también buscó sintonizar con el reclamo social contra los costos de la política. A apenas dos años de haber asumido su primer mandato, sometió a referéndum popular la eliminación de las elecciones a concejales de medio término. El respaldo contundente de los vecinos en las urnas en octubre de 2021 funcionó como un antecedente pionero a nivel local y nacional frente a las viejas prácticas de financiamiento de las estructuras partidarias.

A lo largo de su gestión, ese esquema se complementó con una articulación permanente con el sindicalismo, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones intermedias. Hoy, de cara a la definición de los próximos turnos electorales, Gaido se prepara para dar un nuevo paso en su perfil de constructor político. Esta semana formalizará la incorporación de referentes de distintos espacios que comparten su mirada sobre la gestión y el ejercicio del poder.

La premisa que guía este movimiento resume el estilo que imprimió desde el primer día en la capital neuquina: sumar volumen político "con todos adentro y sin rencores".