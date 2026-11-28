La construcción de este nuevo espacio tendrá más de 500 metros cuadrados. Además, ya tiene fecha de inauguración.

La ejecución de la construcción del primer Centro de Día de la Provincia se encuentra en una etapa final. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , recorrió la obra junto al coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta , y representantes de la empresa constructora, para supervisar el avance de obra.

Desde la Provincia destacaron que la edificación responde a las políticas públicas impulsadas por el gobernador, Rolando Figueroa , de "fortalecer la infraestructura pública y ampliar la red de espacios de atención y acompañamiento, con propuestas que permitan brindar respuestas integrales y mejorar la calidad de vida de los neuquinos".

Durante la recorrida, Bertoldi destacó que se trata del primero de estos espacios que se prevé inaugurar en los primeros meses de 2027 y señaló que forma parte de un conjunto de centros que se están construyendo en distintos puntos de la provincia.

“Es una obra de 500 metros cuadrados, con espacios para talleres, que nos enorgullece mucho porque forma parte del fortalecimiento de la infraestructura en salud pública”, expresó la ministra.

Detalles de la obra pública que impulsa la Provincia

El edificio, que se encuentra en la localidad de Senillosa, contará con una superficie de 501 metros cuadrados e incluirá cuatro aulas para talleres, dos consultorios, una cocina con su correspondiente espacio de taller y un sector destinado a huerta. La propuesta arquitectónica contempla espacios funcionales e interconectados, pensados para acompañar las distintas actividades y favorecer la integración de quienes concurran al establecimiento.

La obra se desarrolla junto al predio del Hospital Adolfo del Valle, entre las calles Neuquén y Bernardino Rivadavia.

Desde la empresa constructora informaron que la obra estructural ya se encuentra concluida y que están finalizadas las instalaciones de voz y datos, el sistema contra incendios y las redes de agua y electricidad. Actualmente, las tareas se concentran en los últimos detalles, el emplacado, la colocación de aberturas y el montaje del mobiliario.

Entre sus características constructivas, el edificio incorpora un sistema de calefacción por losa radiante, equipos de climatización tipo split y paneles solares con inversor y baterías. También cuenta con carpinterías de PVC con doble vidriado hermético (DVH), con una propuesta que integra criterios de eficiencia energética y confort.

Los Centros de Día forman parte de una política integral de abordaje sociosanitario destinada a personas con padecimientos de salud mental, incluidas aquellas que atraviesan problemáticas de consumo, que realizan tratamientos ambulatorios o que se encuentran en condiciones de ser externadas de instituciones de salud mental y necesitan acompañamiento para desarrollar un proyecto de vida en la comunidad.