El artista reveló qué pasa cuando entrena antes de volver a agarrar el celular y cómo cambia su postura frente a los errores de su entorno laboral.

El cantante Duki reveló cómo la incorporación del gimnasio a su rutina diaria le ha permitido mejorar significativamente su capacidad para manejar situaciones estresantes de su profesión, ayudándole a mantener la calma al frente de su equipo de trabajo.

En entrevistas recientes, el artista detalló que el ejercicio físico se transformó en una herramienta fundamental para descargar tensiones y ordenar sus pensamientos, lo que impacta directamente en su toma de decisiones laborales. Confesó que muchas de las dificultades en su carrera están ligadas a relaciones personales dentro de su entorno, lo que exige un control emocional distinto al que aplicaría en su vida cotidiana.

"A mí a veces me pasa que mi laburo y mi toma de decisiones desde mi rol están muy ligados a las relaciones, entonces hay mañanas que me levanto y hay una persona del laburo, de mi entorno, que por ahí se mandó una re cagada o me hizo una forrada, y yo no puedo responder como Mauro", explicó el referente del trap. Ante estas circunstancias, encontró en el entrenamiento un espacio para liberar la frustración y recuperar la calma.

Cómo el ejercicio físico ayuda a Duki

Duki describió cómo, tras una intensa sesión de entrenamiento, su cuerpo se olvida del enojo y la ira, permitiéndole abordar los conflictos con mayor serenidad. Relató que, una vez recuperado, puede dialogar con la persona involucrada y resolver la situación de manera más constructiva, incluso delegando la desvinculación de personal a su madre cuando es necesario.

“Mi cuerpo se olvida de todo ese enojo, de toda esa ira y, cuando vuelvo a agarrar el celular, estoy tranquilo y le digo: ‘Amigo, hiciste esto, no pasa nada, ¿sabés qué? Seguí por tu camino’”, compartió el artista, ilustrando el cambio en su accionar.

El cantante resumió la importancia que ha adquirido la actividad física en su vida, comparándola con un apoyo terapéutico. "Es como mi psicólogo", afirmó. "Todas las dudas, los problemas que tengo, yo sé que voy al gimnasio, descargo ahí, cuando termino tengo otra claridad. No estoy tan alerta, no estoy tan irascible", concluyó, resaltando el impacto positivo en su estado anímico y su capacidad de discernimiento.