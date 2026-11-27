Un gesto de Griselda Siciliani con un trabajador de delivery se convirtió en uno de los momentos más comentados de sus redes sociales.

Durante su estadía en Montevideo , un repartidor llamado Pato Aquino contó que le llevó un pedido hasta el departamento donde se aloja la actriz y quiso agradecer públicamente la atención que recibió.

La anécdota apareció en una publicación que Griselda Siciliani compartió con distintas postales de sus días en la capital uruguaya. En las imágenes se la ve disfrutando del sol desde el balcón de su alojamiento, con el Río de la Plata de fondo, mientras combina sus compromisos laborales con algunos momentos de descanso.

Entre los mensajes de sus seguidores, Pato Aquino relató cómo fue el encuentro durante la entrega: “Gracias doña Griselda por ser una tipa normal. Le llevé un delivery a su depto y usted me esperó en la puerta en chanclas abrigada con frío, me saludó y me dio propina. Por más personas como usted”.

El comentario recibió numerosos likes y respuestas de usuarios que destacaron la actitud de la actriz. Aunque Siciliani no hizo una respuesta pública, el relato del trabajador se destacó entre las interacciones de la publicación.

Qué se encuentra haciendo Griselda Siciliani en Uruguay

La actriz viajó en varias oportunidades a Uruguay durante octubre y noviembre por motivos profesionales. Allí participa del rodaje de la segunda temporada de Menem, la producción de Prime Video en la que interpreta a Zulema Yoma y que está dirigida por Ariel Winograd. Al mismo tiempo, presentó Boîte, el espectáculo que protagoniza junto a Carlos Casella y que llegó a la Sala César Campodónico del Teatro El Galpón el miércoles 4 de noviembre. La obra tuvo dos funciones, a las 20 y a las 22, y agotó sus localidades.

Dirigida por Ana Frenkel, la propuesta combina música en vivo, actuación, humor y referencias a la estética de los clubes nocturnos de los años 70. Está destinada a mayores de 18 años y tiene una duración de 80 minutos. Para poder participar, Griselda Siciliani tuvo que acomodar su calendario de filmación y organizar los ensayos junto a Casella.

En una entrevista con Teleshow, la actriz definió la obra como una celebración de su historia artística con Casella, quien fue su profesor de danza. Ambos trabajan juntos desde hace más de dos décadas y compartieron distintos proyectos sobre el escenario. “Es una fiesta”, expresó al hablar de la dinámica que construyeron para el espectáculo.

Por su parte, el rodaje de Menem 2 marcó la primera experiencia de Siciliani filmando en Uruguay. La producción retoma la historia vinculada al expresidente Carlos Saúl Menem y vuelve a contar con la actriz en el papel de la ex primera dama. Su estadía también coincidió con una etapa de cambios en su vida personal, luego de su separación de Luciano Castro. Sin embargo, en las fotos que publicó eligió mostrar escenas sencillas de su rutina en Montevideo. Entre paisajes, trabajo y momentos de descanso, la anécdota del repartidor terminó sumando un reconocimiento inesperado a su paso por la ciudad.