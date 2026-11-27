Matías, dueño del comercio gastronómico que quedó envuelto en un escándalo con Robertito Funes Ugarte, habló sobre el escándalo. Qué dijo sobre Joaquín, su empleado.

El dueño de "Crostita" rompió el silencio: ¿echaron al empleado por culpa de Robertito?

Robertito Funes Ugarte desató un escándalo con un polémico accionar durante su visita a una feria gastronómica. No le dieron una nota, trató de 'bobo importante' al empleado que le pidió que aguarde , pidió que no vayan a comprar al local y en las redes sociales lo hundieron.

Luego de todo el escándalo, Joaquín, el empleado protagonista de este episodio, hizo declaraciones sobre su postura al respecto e incluso el periodista dio explicaciones. Ahora, quien explicó su postura fue Matías, el dueño del local Crostita que tuvo una suba importante de seguidores hasta alcanzar un gran número, con métricas impresionantes para lo cotidiano del local, pero que luego se derrumbó por completo.

En diálogo con el programa La Mañana con Moria, conducido por Moria Casan, el dueño del comercio gastronómico contó: “Pasó lo que todos vieron: Robertito intentó acercarse a hacer una nota. Nuestro empleado Joaquín le pidió por favor que la quería hacer después porque estaba trabajando, lo que hubiera hecho cualquiera”.

En su relato, hizo referencia a la suba de seguidores que sufrió la cuenta en Instagram: “Después todo lo que pasó en las redes sociales se dio el efecto de cancelación y ‘anticancelación’. Nosotros pasamos de 200 seguidores a 200.000, después bajamos a 100.000 y ahora todavía estamos explicando un poco la situación”. Sobre esta situación que se dio, Moria afirmó: “Igual es una barbaridad, tomalo como ganancia, no como pérdida”.

Qué dijo sobre la situación laboral de Joaquín

“Primero quiero aclarar que Joaquín sigue trabajando con nosotros, es una de las personas que más valoramos”, confesó Matías frente a las cámaras.

Luego de haber hecho esta aclaración, Moria hizo referencia a la predisposición del protagonista para participar en programas mediáticos y hablar sobre el tema. "Igual tiene unas ganas de fama, más que comer pollo con la mano”, sentenció Moria, entre risas.

“Es muy bueno en la cocina, le gusta eso”, contó y luego reveló que aprovecharon el envión para lanzar un sándwich especial: “De hecho presentamos un sándwich que se llama Robertito”.

Ante eso, La One soltó: "Robertito es un factor fundamental para que ustedes hayan crecido. A todos les sirvió, mi amor. Tienen que agradecerle a Robertito”.

Matías habló sobre las críticas y el vínculo entre las partes

Cuando le preguntaron por las personas que hacían referencia a que la empresa le soltó la mano al empleado. Ante eso, Matías respondió: “No, es que en realidad nosotros siempre estuvimos en contacto con Joaco ”.

Por otra parte, contó cómo se enteró de todo: "Yo llegué de Barranquilla porque fui a ver a Boca por la final de la Copa Sudamericana el mismo domingo y cuando llego abro el celular y me entero de todo lo que había pasado e intento contactarme con Joaco”.

Para cerrar, soltó: “Después cada uno actuó como pudo”.