A cuatro meses de su salida de Tapados de laburo , Paula Chaves explicó los motivos personales que la llevaron a alejarse del ciclo.

A cuatro meses de tomar una decisión que generó repercusiones en el mundo del streaming, Paula Chaves volvió a hablar sobre su salida de Olga y explicó qué había detrás de su alejamiento. Aunque en un primer momento había mencionado compromisos laborales y viajes programados, ahora reconoció que atravesaba una situación personal que influyó en su determinación.

La modelo y conductora habló del tema durante una entrevista con José María Listorti , donde repasó su experiencia en Tapados de laburo y contó cómo se sentía durante los últimos meses dentro del programa. Si bien destacó el buen vínculo que construyó con sus compañeros y el trato que recibió durante su paso por el canal, admitió que ya no encontraba su lugar dentro de la propuesta .

Durante la charla, Paula recordó con cariño su primera etapa en el streaming y reconoció que disfrutó mucho de la experiencia. “El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Yo no me quedo donde no la pase muy bien” .

Sin embargo, con el correr del tiempo comenzó a experimentar algunas dificultades para adaptarse a la dinámica del ciclo. A pesar de la buena relación que había construido con Luli González y el resto del equipo, sentía que ya no podía desenvolverse con la misma naturalidad: “Ellos, un amor. En Olga siempre me trataron espectacular, pero yo ya no me estaba sintiendo cómoda”, expresó.

En ese sentido, explicó que empezó a tener dificultades para participar de determinadas conversaciones y encontrar su espacio dentro de los temas que proponía el programa: “Me estaba costando meterme en los temas, hablar de ciertas cosas. No me sentía cómoda y sentía que estaba frenando al resto, que tal vez tenía que ir para un lado donde iba el programa. Se estaba buscando un nuevo rumbo, entró Cami Fortunato”, explicó.

El motivo personal detrás de su salida de Olga

Otro de los aspectos que Paula puso sobre la mesa fue la necesidad de adaptarse a una nueva etapa del ciclo. Según contó, los cambios en el formato implicaban asumir una dinámica con la que no terminaba de identificarse. La conductora reconoció que no quería forzar una personalidad o una manera de comunicarse que no representara quién es actualmente: “Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar ciertas cosas”, sostuvo.

A partir de esa experiencia, también dejó en claro qué busca para su futuro profesional: encontrar propuestas que le permitan trabajar desde un lugar genuino, sin tener que modificar su esencia para encajar en un proyecto: “Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, en donde me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo”, afirmó.

Ahora, con sus declaraciones en Blender at Night, la conductora aportó una explicación más profunda sobre aquella determinación. Más allá de los compromisos de agenda, la incomodidad con el rumbo del programa y la necesidad de encontrar un espacio más acorde con su personalidad fueron factores centrales para cerrar esa etapa en Olga.