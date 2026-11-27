A pocos días de su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel atraviesa una etapa de importantes cambios personales y profesionales. Mientras se prepara para dar un nuevo paso en su relación, también habría cuestiones familiares y económicas que todavía necesitan una resolución.

La información fue dada a conocer po r Yanina Latorre en su programa, donde habló sobre las negociaciones patrimoniales entre la cantante y su padre, Alejandro Stoessel. Según explicó la periodista, ambas partes habrían avanzado en un acuerdo que contempla la distribución de propiedades y ganancias generadas durante la carrera artística de la intérprete. Sin embargo, todavía existiría un punto de desacuerdo relacionado con las empresas que administran los ingresos y otros activos de la artista.

De acuerdo con lo revelado por Yanina Latorre, durante las negociaciones Tini habría acordado cederles a sus padres todas las propiedades, mientras que conservaría el 70% del dinero. No obstante, la distribución del patrimonio todavía no estaría completamente resuelta. El principal inconveniente estaría vinculado con las sociedades que Alejandro Stoessel mantiene a su nombre y que administran créditos, ganancias y otros bienes relacionados con la actividad profesional de su hija.

Según la versión de la periodista, el padre de la cantante no estaría dispuesto a transferir esas empresas sin recibir una compensación económica a cambio. Esta condición modificaría el reparto de dinero que inicialmente se habría establecido entre las partes: “Alejandro no cede las sociedades si Tini no las compra. Entonces, de la plata que le quedaría a ella, tiene que comprarle al padre y él se quedaría con más plata”, reveló Yanina Latorre. De esta manera, aunque existiría un entendimiento sobre algunos aspectos patrimoniales, la transferencia de las sociedades seguiría siendo una cuestión pendiente.

La opinión de Yanina Latorre sobre la nueva etapa de Tini Stoessel

Durante su intervención, la conductora también se refirió a la reciente entrevista que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul brindaron juntos para la revista Vogue. En esa conversación, la pareja habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional, una exposición que llamó la atención de Latorre y que utilizó para analizar los cambios en la vida pública de la cantante.

La periodista comparó esta aparición con la etapa en la que Alejandro Stoessel estaba más involucrado en las decisiones vinculadas con la carrera de su hija. Desde su perspectiva, la artista actualmente tendría mayor libertad para expresarse y mostrarse ante los medios: “Como se nota que no la maneja más el padre, nunca en la vida hubiese dado una nota así. La tenían absorbida. Ahora es una piba feliz”, aseguró Yanina. Así, mientras Tini Stoessel se prepara para su casamiento con Rodrigo De Paul, las declaraciones de Yanina Latorre volvieron a poner el foco en la relación profesional y económica que mantuvo durante años con su padre y en los acuerdos que todavía estarían pendientes de resolución.