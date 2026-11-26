A días de la boda que muchos ya consideran “la del año” en el mundo de la farándula argentina, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul abrieron las puertas de su intimidad en una entrevista exclusiva para la revista internacional Vogue.

La pareja, que atraviesa un momento de gran exposición mediática, contó cómo se prepara para el casamiento y compartió detalles sobre sus sueños, proyectos y la vida juntos.

En la nota, ambos hablaron de la conexión que los unió tras una separación y de cómo el reencuentro fue tan natural que “parecía que el tiempo no había pasado”. Según Tini Stoessel , la idea de casarse fue creciendo en conversaciones, sin una propuesta formal, y Rodrigo De Paul agregó: “Fuimos pasito a pasito, cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”.

La pareja reveló que está organizando una fiesta especial, con muchos invitados y una ambientación pensada al detalle. Tini contó que escribió “180 páginas” sobre lo que quiere para el casamiento y mostró a Rodrigo un boceto en su teléfono, donde ambos aparecen frente al altar rodeados de colores y naturaleza. “El vestido blanco tiene que tener una historia, y su traje también”, explicó la artista, que busca que cada elemento de la celebración tenga un significado personal. Además, compartieron cómo desean que sus invitados vivan la experiencia y cómo imaginan el futuro juntos.

Entre los sueños de Tini está el deseo de ser madre. “Sueño mucho con ser madre, no sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, confesó. Rodrigo recordó que durante una visita a su casa, Tini ya imaginaba las habitaciones de los hijos de él y hablaban del cuarto para el bebé que sueñan tener, además de dónde estarán sus perras Fifi y Tota.

El futuro de la carrera de Tini

Mientras prepara música nueva y explora el mundo de la moda y el maquillaje, Tini Stoessel también piensa en poner un impasse en su carrera musical para dedicarse a formar una familia. Sin embargo, la artista mantiene su compromiso con temas sociales y aprovechó la entrevista para hablar sobre la violencia de género.

Durante un concierto en Salta, Tini alentó a denunciar situaciones de violencia y abuso, y en Vogue se mostró seria al abordar el tema. “No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida”, afirmó. La cantante mencionó costumbres cotidianas como preguntar si una amiga llegó a casa, compartir ubicación en tiempo real o cuidar los vasos en un boliche, prácticas que reflejan la realidad de muchas mujeres.

Tini destacó las dificultades de quienes quieren denunciar una experiencia de violencia tiempo después de haberla vivido, el miedo a no ser escuchadas y la culpa que puede aparecer. “El animarse, si no es denunciar, es hablar, es contar, es decir”, sostuvo, reconociendo lo difícil que puede resultar dar ese paso. “Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, agregó.

Las mejores imágenes de la entrevista a Tini y De Paul