El accesorio ya se convirtió en una de las tendencias de esta temporada y algunas famosas ya lo lucen con distintos estilos.

Los sombreros de gran tamaño se convirtieron en la pieza que ordena cualquier estilismo. Con aire relajado o impronta de rancho, este accesorio toma protagonismo en cada salida y pide cancha en el radar de la moda y las tendencias del momento.

En esa búsqueda de frescura y carácter, personalidades como Natalia Oreiro, Antonela Roccuzzo y Juliana Awada adelantan lo que se viene con looks que combinan naturalidad, presencia y guiños rústicos.

El sombrero siempre funcionó como un marcador social y de etiqueta estricta en el vestuario femenino, reservado para ceremonias, paseos formales y códigos urbanos rigurosos. A comienzos del siglo XX, las pamelas monumentales decoradas con cintas y flores dominaron la escena aristocrática, hasta que la vida moderna impuso siluetas más prácticas.

Más tarde, en los años dorados de Hollywood, figuras como Audrey Hepburn, Brigitte Bardot y Sophia Loren le devolvieron su costado más magnético y cinematográfico: inmortalizaron alas gigantes y líneas esculturales que transformaban un plano entero con solo inclinar la cabeza. Con el correr de las décadas, la informalidad cotidiana redujo su presencia en la calle, aunque nunca perdió su aura de sofisticación en playas, carreras hípicas y escapadas al aire libre.

Hoy el péndulo vuelve con fuerza hacia las proporciones generosas, impulsado por el regreso del lujo silencioso, el auge de la estética western y la revalorización de los oficios artesanales. En las principales capitales de la moda, las pasarelas apuestan por alas desmesuradas que envuelven el rostro, juegan con la luz y convierten un conjunto mínimo en una declaración de estilo.

Las figuras que lo lucen en Argentina

En el mapa estilístico argentino, distintas figuras mostraron cómo llevar este accesorio con personalidad propia y sin perder comodidad. María Vázquez apostó por sombreros de paja y siluetas de aire veraniego que acompañaron sus escapadas al aire libre con elegancia distendida, confirmando que lo rústico también admite sofisticación. Por su parte, Natalia Oreiro jugó con diseños de carácter artesanal y tonos vibrantes que sumaron color, textura y espíritu viajero a sus conjuntos, fiel a una estética que siempre celebra el detalle distintivo.

En una sintonía relajada y luminosa, Juliana Awada eligió modelos de impronta campestre y fibras naturales para tardes al sol, mientras que Anita Espasandin sostuvo su sello limpio y despojado con piezas de rafia y ala media-ancha ideales para almuerzos de campo y jornadas de descanso. Por el lado más bohemio y descontracturado, La China Suárez incorporó sombreros de estética folk y vaquera con total naturalidad, integrándolos tanto a vestidos románticos.

En esa misma línea sensible a los materiales nobles, Dolores Barreiro defendió versiones amplias y flexibles en clave boho chic, logrando conjuntos frescos y llenos de movimiento. Pampita lució modelos estructurados y guiños vaqueros bajo el sol que equilibraron frescura playera y presencia escénica, demostrando que un buen sombrero funciona igual de bien frente al mar o en una salida diurna. A su vez, Calu Rivero se inclinó por fibras orgánicas y formas generosas acordes a un estilo pausado, minimalista y conectado con la naturaleza.

También hubo lugar para interpretaciones más pulidas o de alto impacto visual. Antonela Roccuzzo optó por piezas de líneas puras y aire estival que elevaron vestidos livianos y equipos neutros sin esfuerzo, apostando por esa elegancia serena que define su guardarropa. En el extremo más teatral y glamoroso, Susana Giménez desplegó el costado audaz del accesorio con diseños de gran presencia y aire vaquero sofisticado que captaron todas las miradas. Finalmente, Máxima Zorreguieta llevó las alas XL a su máxima expresión de distinción mediante creaciones monumentales que combinaron volumen, precisión y porte real.

Claves para elegirlo y combinarlo