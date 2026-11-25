Catherine Fulop volvió a su Venezuela natal después de 14 años y, además de reencontrarse con sus seres queridos, tiene un importante desafío profesional en los próximos.

La actriz y mamá de Oriana Sabatini fue convocada para integrar el jurado de Miss Universo Venezuela 2026 , el certamen que elegirá a la representante del país para la próxima edición de Miss Universo.

La invitación llegó por parte de Venevisión, que anunció su participación a través de las redes sociales. Catherine Fulop formará parte del panel que tendrá la tarea de evaluar a las 22 candidatas durante la gala prevista para el próximo 3 de diciembre. La organización del concurso presentó a las siete figuras que tendrán a su cargo la evaluación de las participantes.

Sobre la incorporación de la actriz, destacaron: “Se une con su carisma, trayectoria y esa energía que enamora a toda Venezuela. Llega para aportar su mirada experta en esta noche tan especial”. La actriz llegó a su país natal después de más de una década sin visitarlo. Si bien el viaje tuvo como motivo principal una propuesta laboral de Venevisión, también significó la posibilidad de reencontrarse con su mamá y compartir tiempo con sus seres queridos.

La emoción de Catherine Fulop tras regresar a su país

Uno de los momentos más emotivos de su llegada a Venezuela fue cuando Catherine Fulop volvió a la casa de su madre. Allí recorrió distintos ambientes y se detuvo frente a varios cuadros con fotos de su infancia. Una de las imágenes la llevó a recordar un viaje que había hecho con su papá a Disney cuando tenía 15 años. “Tengo todo el tiempo como un nudo en la garganta de pensar que estoy sanando. Sanando 14 años sin venir acá”, expresó sobre lo que significa volver a encontrarse con su tierra y sus afectos.

También contó que su marido, Ova Sabatini, al principio prefería que postergara el viaje, mientras que sus hijas, Oriana y Tiziana, estaban preocupadas por la situación del país. Sin embargo, Fulop decidió concretar el regreso y se mostró feliz de poder estar nuevamente junto a su familia.

Sobre su marido Ova, comentó: “Él no quería. Me decía ‘vamos más adelante’. Pero le dije que yo quería ir ahora”. Y señaló: “Yo vine con una persona que también es venezolana, que trabaja conmigo y que me va grabando. Y la carita con la que me miraba Ova era de felicidad”.

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta

A cinco meses del nacimiento de su primera nieta, Catherine Fulop volvió a abrir su corazón en las redes sociales. La actriz compartió un emotivo mensaje dedicado a Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, acompañado por una serie de imágenes familiares que rápidamente despertaron miles de reacciones entre sus seguidores.

La publicación, realizada en Instagram, superó los 40.000 "me gusta" durante la primera hora y mostró a Fulop disfrutando de un momento de ternura junto a la bebé. En las fotografías también apareció Ova Sabatini sosteniendo a su nieta, mientras otra postal en blanco y negro retrató a la actriz con Gia en un jardín, en una escena cargada de calma y complicidad.

Bajo el título “Cinco meses de Gia”, Catherine eligió compartir una profunda reflexión sobre el significado de convertirse en abuela y cómo esa experiencia transformó su manera de entender el amor: “Dicen que los nietos llegan para enseñarnos que el amor siempre puede crecer un poco más. Y es verdad”, escribió al comenzar el texto. Luego definió ese nuevo vínculo con palabras que conmovieron a sus seguidores: “Porque abuelar es un amor distinto. Más sereno, más consciente, más agradecido”. En la misma línea agregó: “Es mirar desde el corazón a los hijos de nuestros hijos y entender que la vida nos está regalando una nueva oportunidad para maravillarnos”.

La actriz también describió los pequeños momentos compartidos con la bebé durante estos meses. “Es cantar bajito, contar historias, ofrecer consuelo, jugar, reír y acompañar. Es volver a descubrir el mundo en una mirada limpia, en unas manos pequeñas, en una sonrisa que transforma cualquier día”, expresó. A lo largo del mensaje, Fulop hizo referencia a la posibilidad de haber acompañado de cerca el crecimiento de Gia durante su estadía en la Argentina. “Qué regalo ha sido poder verte crecer tan de cerca durante estos primeros cinco meses. Compartir tus rutinas, tus descubrimientos, tus avances y esos momentos cotidianos que parecen pequeños, pero que terminan ocupando para siempre un lugar inmenso en el alma”, escribió.