La empresaria, expareja de Diego Simeone, abrió las puertas de su casa y mostró detalles particulares. Las fotos del lujoso lugar.

Carolina Baldini abrió las puertas de su casa para mostrar detalles de la casa en la que vive. Tiene diferentes matices: desde la modernidad, pasando por detalles que aportan espiritualidad, comodidad y algunos pormenores que llamaron la atención.

La empresaria y modelo, expareja del entrenador Diego Simeone, accedió a una entrevista con la revista Gente y dejó retratar cada uno de los rincones de su domicilio ubicado en el lujoso barrio de Nordelta.

Hay tonos cálidos que aparecen en el interior de la casa, formando una gran combinación con la madera que también aparece en el espacio. Uno de los detalles más llamativos es la presencia de un cuadro gigante con un buda que demuestra cierta espiritualidad. A su vez, entre las decoraciones aparece un gong de dimensiones importantes.

Tiene un quincho que funciona como el espacio perfecto para conectar con familiares y amigos a través de asados o encuentros. La piscina gigante en el fondo del espacio exterior también es un lugar de encuentro clave, siendo apta para todo momento debido a que es climatizada. Tiene, además, un parque con desniveles y cuenta con un solárium.

Detrás de la propiedad, hay un deck de madera sobre el lago que distingue al lujoso barrio donde aprovecha para conectar con la naturaleza y obtener paz.

Además de estos detalles superficiales, hay otros que conectan directamente con su pasado y la historia de su vida. Fotos de viajes especiales, recuerdos de sus hijos que viven en distintos lugares de Europa y otros detalles.

La China Suárez se anticipa a la Navidad: los adornos que eligió para decorar su casa

Mientras el común de los argentinos arma el arbolito y le da inicio a las semanas navideñas a partir del 8 de diciembre, Eugenia "China" Suárez se anticipó y comenzó con la decoración de la Casa de los Sueños. La actriz no solo se adelantó, sino que compartió las primeras imágenes con sus más de 7 millones de seguidores.

La megamansión que comparte junto a Mauro Icardi en Nordelta comenzó a tener toques navideños y de festividad con algunos detalles que dejó ver la China en su perfil de Instagram. En una de las fotografías que subió se pudo ver a Amancio, su hijo menor, sentado frente al arbolito, que ya se encuentra instalado en uno de los espacios de la casa.

Además, se mostró junto a sus hijas, Magnolia y Rufina, frente a un enorme inflable de Papá Noel que forma parte de las decoraciones elegidas para esta Navidad en una de las puertas de ingreso a la vivienda.

Capturas: Instagram @sangrejaponesa

Otra de las imágenes que captó la atención de los seguidores fue la de una imponente escalera en medio de la propiedad. Magnolia baja las escaleras que se destaca por su amplitud y elegancia y fue intervenida con decoraciones navideñas. De esta manera, la China se anticipa a la llegada de las festividades de fin de año para las que faltan un mes.