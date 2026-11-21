La conductora se hizo eco del conflicto que enfrenta a dos de las figuras más importantes del mundo de la farándula.

Pampita habló del enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez y dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en la disputa. La modelo fue consultada durante un evento realizado en el Hipódromo de Palermo, donde también se refirió a su relación con Martín Pepa. Aunque respondió las preguntas sobre el conflicto que volvió a enfrentar a las dos figuras del espectáculo, eligió mantener distancia y evitó tomar partido por alguna de ellas.

En una entrevista con Puro Show, la conductora explicó que, junto a Benjamín Vicuña, consiguió mantener a sus hijos al margen de las repercusiones mediáticas que rodean a sus familias. " Los chicos no se intoxican con nada de esto . No miran tele, no leen portales", aseguró. De esa manera, dejó en claro que tanto ella como el actor chileno procuran preservar la intimidad de los menores y evitar que queden expuestos a las polémicas de los adultos.

La modelo también describió cómo cambiaron los hábitos de consumo de contenidos entre las nuevas generaciones y señaló que eso les permite cuidar mejor el entorno de sus hijos. "Hoy los jóvenes eligen el contenido que miran y lo ven en el horario que ellos quieren , es muy distinto a cuando yo era chica", explicó. Luego destacó el resultado de ese trabajo compartido con su expareja: "Hemos logrado que tengan una vida lo más normal posible ".

"No me gusta opinar de otras madres"

Cuando el cronista le preguntó específicamente por la pelea entre Wanda y la China, Pampita fue tajante y evitó cualquier comentario sobre las protagonistas. "No opino, no me gusta opinar de otras madres, de otros padres", respondió. Así, resumió su postura frente a una controversia que lleva tiempo ocupando espacio en los programas de espectáculos y que volvió a cobrar fuerza tras nuevos cruces entre ambas mujeres.

La entrevista continuó con otra pregunta vinculada a su experiencia personal: si podía aconsejar a las dos figuras para atravesar el conflicto. El periodista mencionó la buena relación que la conductora mantiene con los padres de sus hijos, tanto con Vicuña como con Roberto García Moritán. Sin embargo, ella tampoco quiso asumir ese lugar y sostuvo que no le correspondía intervenir en las decisiones ajenas.

"No lo puedo dar, cada persona sabe lo que hace y no me correspondería tampoco", contestó. La modelo insistió en que prefiere no opinar sobre la manera en que otras familias manejan sus diferencias. Mientras el enfrentamiento, sigue generando repercusiones, la presentadora marcó un límite claro: no quiere convertirse en una voz más dentro de una disputa que considera ajena.