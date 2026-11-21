Flor de la V comunicó una decisión del canal en pleno programa y generó desconcierto entre sus compañeros, que no estaban al tanto de la noticia.

Sorpresa y angustia en el programa de Flor de la V: se enteraron en vivo que se quedaban sin trabajo

Flor de la V protagonizó un inesperado momento en televisión que rápidamente generó repercusiones en las redes sociales . La conductora interrumpió unos segundos la dinámica de su programa para compartir una noticia que la tomó por sorpresa y que también impactó de lleno en sus compañeros de panel, quienes se enteraron en vivo de lo que estaba ocurriendo.

La situación no tardó en viralizarse y despertó fuertes críticas hacia la presentadora, especialmente por la manera en que se comunicó la decisión frente a los integrantes del ciclo.

Durante la emisión del viernes 20 de noviembre, Florencia de la V anunció en vivo que Los profesionales con Flor, el ciclo que conduce en elnueve, llegará a su fin el próximo 31 de enero de 2027: “ Hoy, cuando me junté con la gente del canal, me comunicaron que el 31 de enero terminan Los profesionales, así que es una triste noticia para todos nosotros ”, comenzó diciendo frente a las cámaras.

La conductora también explicó cuál es su situación contractual con la emisora y dejó entrever que podría continuar vinculada al canal en otro proyecto televisivo: “Vamos a estar acá hasta el 31 de enero. Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal y qué vamos a hacer. Yo tenía mi contrato con horario de 13.30 a 15.30 horas. Así que bueno, simplemente es eso”, afirmó.

El panel se enteró de la noticia en vivo y reaccionó con angustia

Uno de los momentos más incómodos de la emisión se produjo cuando los panelistas dejaron en claro que desconocían por completo la decisión de las autoridades del canal. La noticia los tomó desprevenidos y evidenció que no habían sido informados previamente: “Nosotros nos estamos enterando ahora, no sabíamos nada”, expresaron al mismo tiempo, visiblemente afectados por la situación.

Ante la reacción de sus compañeros, Florencia de la V intentó aclarar lo sucedido y se disculpó por haber supuesto que todos estaban al tanto: “Yo pensé que habían hablado y que les habían dicho. Ay, perdón. Me están mirando porque yo hablé con mi productora y pensé que también había hablado con ustedes”.

Las redes sociales cuestionaron la actitud de la conductora

El fragmento rápidamente circuló por X, donde numerosos usuarios cuestionaron la manera en que Florencia de la V comunicó el final del programa. Algunos apuntaron a la diferencia entre su situación contractual y la de los panelistas, que podrían quedar sin trabajo tras el cierre del ciclo.

“Espantoso lo que pasó”; “¡Qué basura! Además de eso les refriega en la cara que ella va a cobrar igual todo el 2027” y “Raro que no hables antes con tus compañeros de trabajo. Bueno, ella es diva. Le está haciendo lo mismo que le pasó a ella”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la plataforma.

Los cambios en elnueve tras la compra de Mandarina Contenidos

El cierre de Los profesionales con Flor se da en medio de una nueva etapa para el canal, luego de que se conociera que Grupo Octubre adquirió el 100% de Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi TV. La operación anticipa posibles modificaciones en la programación para 2027, con una renovación de contenidos y la eventual incorporación de figuras reconocidas del espectáculo y el periodismo de entretenimiento, entre ellas Ángel de Brito.