Alexander Haskin , el actor estadounidense que trabajó como extra en "You" , murió a los 38 años el lunes 16 de noviembre en el muelle de Santa Mónica , en California . Los guardias del puerto lo habían sacado del mar poco antes.

A las 16.06, hora de California, los guardias recibieron el aviso de que había un hombre en el agua. Lo encontraron sumergido cerca del muelle y lo subieron a un bote de rescate , donde empezaron a practicarle reanimación cardiopulmonar . Los paramédicos del cuerpo de bomberos continuaron las maniobras en el muelle y a las 16.56 confirmaron su muerte.

En las primeras horas circuló la versión de que Haskin había discutido con una mujer poco antes de entrar al mar. La policía de Santa Mónica la descartó el jueves después de revisar las cámaras de seguridad . Las imágenes muestran que el actor estaba solo y que no tuvo contacto con nadie en los minutos previos.

La policía descartó una pelea tras revisar las cámaras del muelle. (Foto: Carol M. Highsmith / Biblioteca del Congreso de EE.UU., archivo de 2012)

El teniente Lewis Gilmour, vocero de la policía, confirmó que la fuerza investiga la muerte como un posible suicidio. El dictamen final estará a cargo de los forenses. Los agentes siguen tomando declaraciones y pidieron que se comuniquen con ellos quienes tengan información sobre lo que ocurrió esa tarde.

La última charla con su padre

El sábado anterior, Alexander había hablado por teléfono casi una hora con su padre, Dana Haskin, que vive en Long Beach. El actor vivía solo en un monoambiente del barrio chino de Los Ángeles y, por esos días, tenía planes de reunirse con la familia para el Día de Acción de Gracias. "Era un tipo alegre. Le gustaba hacer bromas", recordó Dana.

El lunes a la mañana, Dana recibió un mensaje de texto de su hijo. Fue el último contacto entre los dos y el padre prefirió mantener en privado lo que decía. El martes lo llamaron de la oficina forense. Contó que, durante sus años de servicio en la Patrulla de Caminos de California, más de una vez le había tocado dar esa noticia a otras familias.

Del piano a los rodajes de "You" y "The Rookie"

Haskin creció en Long Beach, tocaba el piano y estudió música en el Long Beach City College. Más tarde ingresó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se desempeñó como policía militar. Pasó la mayor parte de sus años de servicio en Denver, la capital del estado de Colorado.

Después de la Fuerza Aérea, Haskin trabajó como entrenador personal. (Foto: Instagram / @_alexhaskin)

Al volver a la vida civil se dedicó al fisicoculturismo y empezó a trabajar como entrenador personal. En su cuenta de Instagram se presentaba como especialista en nutrición deportiva. "El trabajo no para. Va a dar sus frutos", escribió en octubre junto a un video en el que mostraba uno de sus entrenamientos.

Después llegaron las audiciones para televisión. Además de aparecer en "You", el thriller de Netflix protagonizado por Penn Badgley, trabajó como extra en el policial "The Rookie" y en "Mayans M.C.", la serie sobre un club de motociclistas. Su padre contó que Alexander estaba orgulloso de esas apariciones y que les mandaba a sus familiares los fragmentos de los capítulos en los que podían verlo.