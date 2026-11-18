La miniserie protagonizada por Rodrigo de la Serna y filmada en Bariloche sobre Aníbal Gordon llega a Netflix este 18 de noviembre.

Rodrigo de la Serna asume el complejo desafío de componer a este personaje. La producción, de seis episodios , combina figuras consagradas de la actuación nacional y se presenta como una de las apuestas fuertes de Netflix para el año , posicionando además el paisaje patagónico .

La espera terminó para la nueva producción de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna . La plataforma de streaming confirmó oficialmente que la miniserie “Gordon”, que recorre los años más oscuros del terrorismo de Estado, debuta este 18 de noviembre de 2026.

La ficción, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik , se inspira en la investigación periodística de Marcelo Larraquy y se centra en la metamorfosis de Aníbal Gordon, un delincuente común que escaló hasta convertirse en agente de inteligencia de la SIDE y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti .

Bajo la producción general de Preludio Producciones, con Adrián Suar y Diego Andrasnik, la serie cuenta con Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer en su elenco principal.

"Gordon" en Netflix: los escenarios de la serie en Bariloche

La narrativa de la serie profundiza en la transición de Gordon, desde sus antecedentes delictivos entre 1951 y 1972 hasta su vinculación formal con estructuras de inteligencia de la SIDE y la banda parapolicial de la Triple A antes de 1976.

San Carlos de Bariloche fue uno de los escenarios principales para recrear la atmósfera sombría de la década del 70. El Centro Cívico y calles emblemáticas de la ciudad se transformaron para ambientar la trama, involucrando a la comunidad local y al equipo técnico en un rodaje que busca exponer la "clandestinidad del poder político".

La serie implicó un despliegue en lugares clave de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y diversos escenarios en Bariloche con locaciones emblemáticas como el Centro Cívico, calles del centro (como Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti) y la costanera del lago Nahuel Huapi. Además requirió del trabajo del equipo técnico de la Film Commission Bariloche.