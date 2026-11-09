¡Vuelve Crepúsculo! Netflix crea una serie y eligió quienes reemplazarán a Robert Pattinson y Kristen Stewart

Netflix apuesta por dos temporadas para revivir la historia de Stephenie Meyer, con nuevas voces para sus protagonistas y una perspectiva diferente.

A casi dos décadas de su llegada a los cines, el universo de ‘Crepúsculo ’ se prepara para una nueva etapa . La historia de amor entre una joven humana y un vampiro conquistó a millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en uno de los fenómenos juveniles más importantes de principios del siglo XXI. Ahora, Netflix busca recuperar ese interés con una propuesta diferente que tendrá como protagonistas a dos nuevos intérpretes.

La adaptación de la obra de Stephenie Meyer será una serie de animación y ya confirmó quiénes estarán detrás de las voces de sus personajes principales. De esta manera, Julian Grey y Sadie Stanley tomarán el lugar que ocuparon Robert Pattinson y Kristen Stewart en la exitosa franquicia cinematográfica.

Aunque todavía quedan varios personajes por definir, la producción ya tiene a sus dos figuras centrales . Julian Grey, de 20 años, fue elegido para interpretar a Edward Cullen, el vampiro que en la pantalla grande tuvo el rostro de Robert Pattinson. El joven actor participó en producciones como ‘Fear The Walking Dead’.

Por su parte, Sadie Stanley, de 24 años, será la encargada de darle voz a Bella Swan, personaje que convirtió a Kristen Stewart en una de las figuras más reconocidas de aquella generación. La actriz es conocida por sus trabajos en ‘Cruel Summer’ y ‘Karate Kid: Legends’. La elección de ambos intérpretes marca el comienzo de una nueva versión de la historia, que buscará conectar con los seguidores originales y, al mismo tiempo, acercar el universo de los Cullen a nuevas audiencias.

Stephenie Meyer participará en la nueva adaptación de Netflix

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la participación de la escritora Stephenie Meyer, creadora de la saga literaria, quien tendrá un rol como productora ejecutiva. Kevin Beggs, jefe de televisión de Lionsgate, explicó que el vínculo con la autora fue determinante para avanzar con esta propuesta y reveló que la animación permitirá explorar la historia desde otro lugar.

“A medida que la hemos ido conociendo mejor, nos hemos dado cuenta de que Stephenie es una gran fanática de la televisión, de todos los géneros, pero especialmente de la animación, lo cual condujo directamente a la adaptación de ‘Crepúsculo’; esta aborda la historia desde el punto de vista de la familia Cullen, volviéndola a contar desde una perspectiva distinta”, señaló.

Además, confirmó que Netflix encargó dos temporadas de animación para adultos, una decisión que demuestra la confianza depositada en el desarrollo de la producción: “Se trata de un encargo de dos temporadas de animación para adultos. Stephanie y su equipo se involucran muy directamente; de hecho, gestionan el proceso junto con nosotros y con Netflix", agregó Beggs.

Qué pasó con los protagonistas originales de ‘Crepúsculo’

El regreso de la franquicia también invita a recordar el recorrido de quienes encabezaron las cinco películas estrenadas entre 2008 y 2012. Lejos de quedar encasillados en sus personajes, Robert Pattinson y Kristen Stewart construyeron carreras con perfiles muy diferentes.

Pattinson logró incorporarse a grandes producciones de Hollywood, con títulos como ‘The Batman’ y ‘La Odisea’, mientras que Stewart encontró un espacio destacado en el cine independiente, con películas como ‘Love Lies Bleeding’ y ‘The Wrong Girls’. Otros integrantes del elenco también mantuvieron una presencia constante en la industria, entre ellos Anna Kendrick, Dakota Fanning y Michael Sheen.

Una trayectoria diferente tuvo Taylor Lautner, quien interpretó a Jacob Black, el tercer vértice del triángulo amoroso. Después de finalizar la saga, intentó consolidarse como protagonista de películas de acción, aunque sin alcanzar el mismo impacto. Con el paso de los años, redujo su actividad cinematográfica y amplió su presencia en redes sociales y en un podcast que comparte con su esposa, quien también se llama Taylor Lautner.