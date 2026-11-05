Cuatro capítulos y una historia atrapante envuelta en drama y secretos: la nueva miniserie de Netflix para ver en un día

La plataforma de streaming tiene una miniserie corta que atrapa a los usuarios. La interesante trama que despierta interés.

La nueva miniserie de Netflix que invita a verla en un día: una historia atrapante envuelta en drama y secretos

Netflix tiene para todos los gustos, con distintos estilos de producciones y duraciones diferentes que atrapan a una gran cantidad de público que ama sentarse frente a un dispositivo electrónico para disfrutar del entretenimiento. Gran parte de ellos son éxitos, como sucede con la película 'Tu Hijo', que protagoniza José Coronado , y otros títulos atrapantes.

Hay un éxito en la plataforma que convence por donde se lo mire: desde la trama hasta incluso el tiempo de duración. Se trata de una nueva miniserie que invita a verla en tan solo un rato.

Se trata del título " El Intercambio ", una miniserie de cuatro episodios de la que es parte la guionista, en rol de jefe, Amanda Högber g , y también Kasper Barfoed, quien la dirige.

La misma está basada en la novela de Stefan Ahnhems, una historia de dos matrimonios que intercambian sus casas para el período de vacaciones. Sin embargo, luego del arreglo empiezan a cuestionarse quiénes son realmente las personas con las que han intercambiado domicilios.

"Lo que parecía un idílico intercambio de casas entre una pareja de Sicilia y otra de Estocolmo se convierte en una lucha extrema por proteger sus vidas… y sus secretos", reza en su sinópsis la plataforma.

El elenco que presenta Netflix

Emma Appleton

Fares Fares

Frida Gustavsson

José Coronado, protagonista estelar de un thriller que roba miradas en Netflix: de qué trata y cuánto dura

Netflix tiene a disposición en su plataforma de streaming un título que recibió buenas críticas por parte de los usuarios y que promete seguir creciendo. Se trata de una película española donde el personaje principal está protagonizado por José Coronado.

Su trama es atrapante. La historia está basada en dolor e impotencia por la reacción de un padre luego de una golpiza que recibió su hijo. La inacción de la Justicia, un aliciente clave para la reacción de este ciudadano, que investiga por su cuenta quiénes fueron los autores del hecho que dejó a su hijo en estado vegetativo.

Qué dice la sinópsis de Netflix sobre la película

Se trata del título "Tu hijo". "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores", dice la sinópsis de la plataforma Netflix sobre esta película que cautiva a los usuarios. La misma está catalogada como "drama" y permitida para personas con más de 16 años.

La misma fue estrenada en noviembre de 2018 y dura aproximadamente 103 minutos.

El elenco completo de la serie