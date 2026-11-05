Cuatro capítulos y una historia atrapante envuelta en drama y secretos: la nueva miniserie de Netflix para ver en un día
La plataforma de streaming tiene una miniserie corta que atrapa a los usuarios. La interesante trama que despierta interés.
Netflix tiene para todos los gustos, con distintos estilos de producciones y duraciones diferentes que atrapan a una gran cantidad de público que ama sentarse frente a un dispositivo electrónico para disfrutar del entretenimiento. Gran parte de ellos son éxitos, como sucede con la película 'Tu Hijo', que protagoniza José Coronado, y otros títulos atrapantes.
Hay un éxito en la plataforma que convence por donde se lo mire: desde la trama hasta incluso el tiempo de duración. Se trata de una nueva miniserie que invita a verla en tan solo un rato.
Cuál es la miniserie que se puede ver en un día en Netflix
Se trata del título "El Intercambio", una miniserie de cuatro episodios de la que es parte la guionista, en rol de jefe, Amanda Högberg, y también Kasper Barfoed, quien la dirige.
La misma está basada en la novela de Stefan Ahnhems, una historia de dos matrimonios que intercambian sus casas para el período de vacaciones. Sin embargo, luego del arreglo empiezan a cuestionarse quiénes son realmente las personas con las que han intercambiado domicilios.
"Lo que parecía un idílico intercambio de casas entre una pareja de Sicilia y otra de Estocolmo se convierte en una lucha extrema por proteger sus vidas… y sus secretos", reza en su sinópsis la plataforma.
El elenco que presenta Netflix
- Emma Appleton
- Fares Fares
- Frida Gustavsson
José Coronado, protagonista estelar de un thriller que roba miradas en Netflix: de qué trata y cuánto dura
Netflix tiene a disposición en su plataforma de streaming un título que recibió buenas críticas por parte de los usuarios y que promete seguir creciendo. Se trata de una película española donde el personaje principal está protagonizado por José Coronado.
Su trama es atrapante. La historia está basada en dolor e impotencia por la reacción de un padre luego de una golpiza que recibió su hijo. La inacción de la Justicia, un aliciente clave para la reacción de este ciudadano, que investiga por su cuenta quiénes fueron los autores del hecho que dejó a su hijo en estado vegetativo.
Qué dice la sinópsis de Netflix sobre la película
Se trata del título "Tu hijo". "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores", dice la sinópsis de la plataforma Netflix sobre esta película que cautiva a los usuarios. La misma está catalogada como "drama" y permitida para personas con más de 16 años.
La misma fue estrenada en noviembre de 2018 y dura aproximadamente 103 minutos.
El elenco completo de la serie
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José Coronado: interpreta a Jaime Jiménez, un médico que investiga y busca a los responsables de la agresión contra su hijo.
Pol Monen: intérprete de Marcos, un adolescente que queda en estado vegetativo después de recibir una golpiza.
Ana Wagener: su papel es el de Carmen, madre de Marcos y esposa de Jaime.
Asia Ortega: Representa la figura de Sara.
Ester Expósito: Ocupa el rol de Andrea.
Luis Bermejo
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Vicente Romero: Tiene un rol también en la producción.
Ramiro Alonso: Es parte del reparto.
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