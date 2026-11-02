La plataforma de streaming prepara el estreno de un título nuevo para publicar en su web para su público. La información de la obra.

La película de Adrián Suar y Griselda Siciliani que promete ser un éxito en Netflix: de qué trata y cuando estrena

La plataforma de streaming Netflix prepara el lanzamiento de un título argentino que promete dar que hablar, como lo hicieron Ricardo Darín y Diego Peretti con el título "Lo dejamos acá ". Esta vez, se trata de una obra de comedia que protagonizan Adrián Suar y Griselda Siciliani, una dupla que ya brilló en la TV hace varios años y, también, en el teatro.

La misma promete cautivar al público, con una trama que tendrá situaciones inesperadas, secretos, momentos de comedia para lanzar carcajadas al aire y situaciones que atraparán a los usuarios. Más allá de esta dupla, la obra audiovisual tendrá la participación de grandes actores del territorio nacional.

Se trata de la serie "Felicidades" , obra que desembarcará en Netflix con una propuesta cautivadora. "En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia", reza la sinópsis de la plataforma Netflix sobre el título.

La misma tiene como director de la obra al destacado español Álex de la Iglesia, nominado en varias oportunidades por distintos festivales cinematográficos. Se estima que el estreno será en diciembre del corriente año, sin día confirmado hasta el momento.

La ficha técnica de la obra

Director: Álex de la Iglesia

Álex de la Iglesia Producción: Preludio

Preludio Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece

Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.

Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti. Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto. Fotografía: Pablo Bernst

Pablo Bernst Edición: Manuel Bauer

Manuel Bauer Diseño de vestuaro: Liliana Piekar

Liliana Piekar Diseño de producción: José Luis Arrizabalaga

José Luis Arrizabalaga Director de Arte: Matías Martinez

Netflix y Luis Zahera arrasan con la película española que se convirtió en la más vista del mundo

Netflix renovó su catálogo con una película española que reúne a reconocidas figuras del cine y apuesta por una historia cargada de suspenso, acción y misterio. Con una trama que comienza con un golpe aparentemente perfecto, la producción propone una serie de giros inesperados que mantienen la intriga alrededor de sus personajes.

Se trata de Colisión, un policial protagonizado por Luis Zahera que busca conquistar a los suscriptores de la plataforma. La producción cuenta con la dirección de Daniel Sánchez Arévalo, quien se aleja de algunos de los registros que marcaron su trayectoria para explorar el género de los atracos y las historias criminales.

De qué trata Colisión, la película española que llegó a Netflix

La historia de Colisión se sitúa en España durante 2013 y tiene como punto de partida un robo bancario en pleno centro de Madrid. Lo que inicialmente parece ser un plan cuidadosamente organizado termina convirtiéndose en una situación fuera de control después de un brutal accidente de tránsito. A partir de ese episodio, comienzan a salir a la luz secretos que comprometen a los integrantes de la banda y ponen en duda los vínculos que existían entre ellos antes del atraco.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta los principales conflictos de la producción:

"España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de coche saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo. Lo que empieza como un golpe perfecto en pleno centro de Madrid salta por los aires en un brutal accidente de tráfico. A partir de esa colisión, entra en juego el dilema definitivo: los mismos policías que cometieron el atraco son ahora los encargados de investigarlo. Una trama donde la lealtad se rompe y toda la verdad se pone en tela de juicio", explica el adelanto de la plataforma.

De esta manera, el relato incorpora un elemento particular: quienes deberían encargarse de esclarecer el delito también están involucrados en él. Esa contradicción funciona como uno de los principales motores de la historia y plantea un escenario en el que cada personaje tiene algo que ocultar.

El elenco de Colisión: Luis Zahera y otras figuras del cine español

Uno de los principales atractivos de la película es su reparto, encabezado por Luis Zahera, reconocido por sus interpretaciones en distintas producciones españolas. El actor comparte pantalla con Laia Costa, Karra Elejalde y Tamar Novas, entre otros nombres destacados. El elenco está integrado por:

Laia Costa : interpreta a Carla.

: interpreta a Carla. Luis Zahera : interpreta a Ernesto.

: interpreta a Ernesto. Karra Elejalde : interpreta a Pedro.

: interpreta a Pedro. Tamar Novas : interpreta a Tomás.

: interpreta a Tomás. Álvaro Cervantes : interpreta a Raúl.

: interpreta a Raúl. Lluís Homar: interpreta a Luis.

Jorge Cabrera .

. Alba Fontecha: interpreta a Azafata.

Con una historia atravesada por el engaño, los conflictos internos y las consecuencias de un robo que sale mal, Colisión se suma a las propuestas españolas disponibles en Netflix para quienes disfrutan de los policiales y los thrillers criminales.