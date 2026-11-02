La histórica productora de ficción para adolescentes celebró la primera victoria de su nieto Valentín Yankelevich en el TC 2000, que se realizó en el autódromo Parque Ciudad de General Roca. Qué dijo.

El sentido mensaje de Cris Morena a su nieto por su victoria en Río Negro: la dedicatoria del piloto a su madre, Romina Yan

Valentín Yankelevich tuvo una noticia más que especial luego de semanas de sumo dolor tras revelar detalles de su infancia, en los que habría vivido momentos de violencia por parte de su padre. Es que para su alegría, logró ganar la carrera de TC 2000 que se disputó en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, de Río Negro.

Es que el piloto logró tener un destacado manejo en una nueva fecha de la categoría de automovilismo, logrando quedarse con una victoria a bordo del Toyota Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing, en la décima presentación desde su debut en la categoría. Debido a este logro, su familia celebró, principalmente su abuela Cris Morena quien le envió un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

"¡¡Maravilloso nietito queridooo!! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño… ¡Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que viene! Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría @valenyan_”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

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En su relato, el piloto e hijo de Romina Yan, quien murió en 2010, confesó que sintió su presencia y que se dirigió a ella previo a la carrera: “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”.

"Por favor, no me abandones, vamos que llegamos”, sumó más tarde sobre la conexión. Luego, en su cuenta personal de Instagram, le dedicó una parte especial del texto: "Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta".

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El mensaje completo de Valentín Yankelevich en redes tras la victoria

"GRACIAS a todo el Gazoo Racing, por el gran auto de hoy pero sobretodo por levantarme cada vez que caímos este año, felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera.

GRACIAS a mi familia a mi novia a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho

GRACIAS a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autodromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón.

Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta.

Ojalá sea la primera de muchas"

Cómo es la carrera deportiva de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan: su paso por Neuquén

Mientras buena parte de su familia construyó una trayectoria ligada al espectáculo, Valentín Yankelevich encontró su lugar en el automovilismo. El hijo de Romina Yan y nieto de los reconocidos productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich dejó atrás sus estudios universitarios de Economía para apostar por una pasión que lo acompaña desde la infancia: correr autos.

En las últimas horas, su testimonio sobre la violencia sufrida por parte de su padre, recorrió las redes sociales.

A sus 23 años, el joven ya forma parte del equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina en el TC2000, una de las principales categorías del automovilismo nacional. Su recorrido tuvo un punto destacado en 2026, cuando consiguió un tercer puesto en el circuito callejero del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, durante su primera carrera oficial de la temporada.

Una pasión que nació en la infancia

El vínculo de Valentín con los motores comenzó cuando era muy chico. A los cinco años recibió un cuatriciclo como regalo de su abuelo y, desde entonces, la velocidad empezó a ocupar un lugar especial en su vida.

Sin embargo, convertirse en piloto profesional no fue un camino directo. Durante la adolescencia dejó de lado la idea de competir y comenzó a estudiar Economía. La posibilidad de dedicarse al automovilismo le parecía lejana, hasta que volvió a tomar fuerza gracias al acompañamiento de Gustavo Yankelevich.

“Mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, contó el joven al recordar el respaldo que recibió para dar sus primeros pasos en el karting.

El debut en el automovilismo profesional llegó en julio de 2023, cuando se incorporó al equipo dirigido por Marcelo Ambrogio en el TC2000. En aquella oportunidad, Valentín también hizo público su agradecimiento a su abuelo, a quien reconoció por acompañarlo y ayudarlo a perseguir sus objetivos.

Un homenaje permanente a Romina Yan

Más allá de su crecimiento deportivo, la historia de Valentín está atravesada por la memoria de su mamá. Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, cuando él tenía apenas siete.

La actriz, recordada especialmente por su participación en Chiquititas, dejó una huella profunda en la televisión argentina. Su hijo encontró una manera particular de mantenerla presente: el número que utiliza en su auto de competición es el 5, en referencia al día de septiembre en que nació Romina.

También tomó una decisión personal importante al cumplir 18 años, cuando inició el trámite para cambiar su apellido y adoptar el de su mamá. Según explicó, buscaba mantener vivo ese vínculo y rendirle homenaje.

El respaldo de su abuelo

La relación con Gustavo Yankelevich ocupa un lugar central en su historia. El productor no solo lo acompañó en su desarrollo como piloto, sino que también fue una figura fundamental en su vida después de la muerte de Romina.

En los últimos días, Valentín volvió a quedar en el centro de la atención pública por su testimonio sobre las situaciones de violencia física y psicológica que, según relató, sufrió durante su infancia. En esa entrevista, también destacó el papel de su abuelo para escucharlo y ayudarlo a atravesar aquella etapa.

Hoy, mientras busca consolidarse en el automovilismo argentino, el joven sostiene un perfil reservado y concentra sus esfuerzos en la competencia. Su objetivo es convertirse en campeón, pero su historia también está marcada por los afectos, la memoria familiar y la decisión de perseguir una vocación propia.

Lejos de los estudios de televisión que hicieron conocida a su familia, Valentín eligió las pistas. Y cada vez que sale a correr, lleva consigo una parte de la historia de Romina.

Presencia en la región

En marzo de 2025, cuando se corrieron las fechas del TC , el TC Pista y el TC2000, la familia Yankelevich y allegados estuvieron en Centenario acompañando a Valentín.

Es el caso del actor Nicolás Vázquez. Por estos tiempos, consolidado como uno de los principales referentes del mundo artístico en nuestro país, también es socio del histórico productor Gustavo Yankelevich.

Nico Vázquez y Gustavo Yankelevich en el sector de acreditaciones del circuito neuquino. Foto: Omar Novoa

"Primera vez que vengo al autódromo, tengo una felicidad y una excitación porque vengo a ver a Valentín, que es el nieto de Gustavo, el gran productor de Argentina y mi socio. A alentar y acompañar a Valen que está debutando en esta categoría tan hermosa", comentó Nicolás en las adyacencias del circuito a LMNeuquén.

Valentín comenzó en el karting cuando era muy joven, mostró condiciones para manejar y a partir de los contactos de su abuelo le surgió la chance de sumarse a la categoría.