"Una grasada": la frase de Susana Roccasalvo sobre la torta de Lali Espósito que dio que hablar

Lali compartió las imágenes del pastel diseñado por Betular, que había ingresado al festejo bajo un particular operativo para evitar a la prensa .

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa dando que hablar por los detalles de una celebración que despertó gran expectativa. Después de conocerse algunas imágenes de la pareja y de los preparativos, un elemento de la fiesta se convirtió en uno de los grandes protagonistas de las últimas horas y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Se trata de la imponente torta de bodas que preparó Damián Betular . El pastel había ingresado al lugar de la celebración bajo un llamativo dispositivo de seguridad para evitar que los fotógrafos y curiosos pudieran descubrir su diseño antes de tiempo . Sin embargo, luego de la polémica que generó aquella maniobra, fueron los propios novios quienes decidieron mostrar el resultado .

La llegada de la torta diseñada por el reconocido pastelero no pasó inadvertida. Para mantener en secreto su apariencia, alrededor de 20 personas participaron de un particular despliegue que incluyó al propio Betular. Los organizadores utilizaron grandes telas blancas para formar una especie de pantalla humana y cubrir el pastel durante todo el trayecto de ingreso al salón . De esa manera, buscaron impedir que los periodistas y fotógrafos apostados en el lugar consiguieran imágenes anticipadas de la creación.

La estrategia llamó la atención por sus dimensiones y rápidamente se convirtió en tema de conversación en los programas de espectáculos, donde se cuestionó la decisión de montar semejante operativo para proteger uno de los detalles de la boda.

La crítica de Susana Roccasalvo al despliegue de seguridad

Una de las periodistas que expresó su desacuerdo fue Susana Roccasalvo, quien apuntó contra la organización por la manera en que intentaron mantener el secreto alrededor de la celebración. La conductora cuestionó especialmente el despliegue utilizado para evitar que la prensa pudiera registrar a los novios y otros detalles del evento. En ese contexto, calificó la maniobra como “una grasada”, una expresión que generó repercusiones y sumó un nuevo capítulo a la polémica.

Así es la torta de nueve pisos que preparó Damián Betular

Aproximadamente 24 horas después del operativo, comenzaron a circular las primeras fotografías del pastel. El periodista y productor Nahuel Saa fue uno de los primeros en compartirlas, luego de recibir imágenes tomadas por una persona anónima durante la salida de la torta hacia el barrio porteño de San Telmo.

Sin embargo, algunas horas más tarde, Lali decidió terminar con el misterio y publicó sus propias fotografías. La cantante no solamente mostró la creación de Betular, sino que también compartió postales junto a Rosemblat, en las que lució un vestido blanco mientras que el periodista vistió un elegante traje color champán.

El pastel se destacó por sus nueve pisos, su diseño completamente blanco y una decoración con volados y delicados detalles en rosa pálido. Una creación imponente que estuvo a la altura de la celebración y que llevó el sello del reconocido jurado de MasterChef Celebrity. Así, después del hermetismo que rodeó su ingreso al festejo y de las críticas que despertó el operativo, la pareja finalmente permitió conocer uno de los detalles más esperados de su casamiento.